Apac emite alerta de chuvas moderadas a fortes para o Sertão de Pernambuco

Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um aviso meteorológico de estado de observação para regiões do Sertão de Pernambuco e do Sertão do São Francisco devido à previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada, podendo ser pontualmente forte.

O alerta é válido até esta quarta-feira (25) e prevê chuvas principalmente na tarde e noite desta terça-feira (24), além de precipitações ao longo do dia seguinte nas áreas indicadas.

Segundo a Apac, as condições climáticas são provocadas pela atuação de um sistema meteorológico conhecido como cavado em altos níveis, associado à confluência de ventos em baixos níveis da atmosfera, o que favorece a formação de instabilidades e o aumento do volume de chuvas.

A agência orienta que a população das áreas afetadas siga as recomendações da Defesa Civil e acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos.