Chove forte em dois municípios de Pernambuco nesta terça-feira (24), segundo a Apac; confira quais

Conforme a Apac, chove pesado em um município do Sertão e outro da Região Metropolitana, nas últimas 3 horas desta terça (24)

De acordo com o site de previsão da agência, o clima deve ser parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada no Grande Recife (Foto: Cortesia)

Chove forte em dois municípios de Pernambuco, no começo da manhã desta terça-feira (24).

Mirandiba, no Sertão, e Moreno, na Região Metropolitana do Recife, ultrapassaram os 30mm de acúmulo de água, nas últimas 3 horas.

Conforme o monitor de chuvas em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Mirandiba atingiu 37,99mm e Moreno, 32,88mm.

Confira também onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 6 e 12 horas:

6h:

Mirandiba | 38,58 mm

Moreno | 33,28 mm

Cabrobó | 21,05 mm

Santa Filomena | 18,74 mm

Goiana | 14,8 mm

12h:

Mirandiba | 39,57 mm

Moreno | 33,28 mm

Afrânio | 25,8 mm

Recife | 22,75 mm

Cabrobó | 21,05 mm

