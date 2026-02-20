Chuvas moderadas devem atingir interior de Pernambuco até sábado (21), diz Apac

Aviso é válido para as regiões do Agreste e Sertão do estado

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um aviso meteorológico indicando a previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada, com possibilidade de ocorrência pontualmente forte, em regiões do interior de Pernambuco entre esta sexta-feira (20) e o sábado (21).

Segundo o aviso meteorológico, as precipitações devem ocorrer devido à atuação de um sistema meteorológico conhecido como Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN), que favorece a formação de instabilidades atmosféricas.

Regiões afetadas

De acordo com a previsão, as chuvas devem atingir principalmente:



Agreste;



Sertão de Pernambuco;



Sertão do São Francisco.

A APAC orienta que a população acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais e siga as recomendações da Defesa Civil em caso de necessidade.

Inmet emite alerta

Ainda nesta sexta-feira (20), Inmet divulgou que o estado tem 23 municípios na zona de chuvas intensas com grau de severidade de “Perigo” e 49 com risco de “Perigo Potencial”. Confira a lista.