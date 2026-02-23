Inmet alerta para chuva intensa em 85 municípios de Pernambuco nesta segunda (23) e terça; confira a lista

Conforme o Inmet, 85 municípios estão com risco de chuva intensa sob a bandeira amarela de "Perigo Potencial": uma faixa que engloba toda a zona litorânea de Pernambuco e invade parte do Agreste, até Caruaru

Recife debaixo de chuva (Rafael Vieira/DP)

A Região Metropolitana do Recife, as zonas da mata Norte e Sul, além de parte do Agreste de Pernambuco, estão sob alerta de chuva intensa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em publicação realizada na manhã desta segunda-feira (23), o Inmet prevê chuva com severidade de “Perigo Potencial”.

Classificação que indica a possibilidade de acúmulo entre 20mm e 30mm, a hora, ou 50mm, o dia, e ventos intensos de até 60km/h.

No total, estão sob a bandeira amarela de “Perigo Potencial” 85 municípios do estado, uma faixa que engloba toda a região litorânea e invade parte do Agreste, até Caruaru.

Afrânio, no Sertão extremo de Pernambuco, é o único município do estado com risco de chuva mais forte, na bandeira laranja de “Perigo”.

A possibilidade é de acúmulo de água entre 30mm e 60mm, a hora, e até 100mm, o dia. Além de ventos intensos de até 100km/h.

A previsão do Inmte tem validade até o final da noite desta terça-feira (24).

Confira os 85 municípios com bandeira amarela do Inmet:

Abreu e Lima

Agrestina

Água Preta

Aliança

Amaraji

Araçoiaba

Barra de Guabiraba

Barreiros

Belém de Maria

Bezerros

Bom Jardim

Bonito

Buenos Aires

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Camocim de São Félix

Camutanga

Carpina

Caruaru

Casinhas

Catende

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Cortês

Cumaru

Cupira

Escada

Feira Nova

Ferreiros

Frei Miguelinho

Gameleira

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Lagoa dos Gatos

Limoeiro

Macaparana

Machados

Maraial

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Palmares

Passira

Paudalho

Paulista

Pombos

Primavera

Recife

Riacho das Almas

Ribeirão

Rio Formoso

Sairé

Salgadinho

Santa Maria do Cambucá

São Benedito do Sul

São Joaquim do Monte

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Sirinhaém

Surubim

Tamandaré

Taquaritinga do Norte

Timbaúba

Tracunhaém

Vertente do Lério

Vertentes

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu