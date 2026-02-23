Inmet alerta para chuva intensa em 85 municípios de Pernambuco nesta segunda (23) e terça; confira a lista
Conforme o Inmet, 85 municípios estão com risco de chuva intensa sob a bandeira amarela de "Perigo Potencial": uma faixa que engloba toda a zona litorânea de Pernambuco e invade parte do Agreste, até Caruaru
Publicado: 23/02/2026 às 10:00
Recife debaixo de chuva (Rafael Vieira/DP)
A Região Metropolitana do Recife, as zonas da mata Norte e Sul, além de parte do Agreste de Pernambuco, estão sob alerta de chuva intensa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Em publicação realizada na manhã desta segunda-feira (23), o Inmet prevê chuva com severidade de “Perigo Potencial”.
Classificação que indica a possibilidade de acúmulo entre 20mm e 30mm, a hora, ou 50mm, o dia, e ventos intensos de até 60km/h.
No total, estão sob a bandeira amarela de “Perigo Potencial” 85 municípios do estado, uma faixa que engloba toda a região litorânea e invade parte do Agreste, até Caruaru.
Afrânio, no Sertão extremo de Pernambuco, é o único município do estado com risco de chuva mais forte, na bandeira laranja de “Perigo”.
A possibilidade é de acúmulo de água entre 30mm e 60mm, a hora, e até 100mm, o dia. Além de ventos intensos de até 100km/h.
A previsão do Inmte tem validade até o final da noite desta terça-feira (24).
Confira os 85 municípios com bandeira amarela do Inmet:
Abreu e Lima
Agrestina
Água Preta
Aliança
Amaraji
Araçoiaba
Barra de Guabiraba
Barreiros
Belém de Maria
Bezerros
Bom Jardim
Bonito
Buenos Aires
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Camocim de São Félix
Camutanga
Carpina
Caruaru
Casinhas
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Cortês
Cumaru
Cupira
Escada
Feira Nova
Ferreiros
Frei Miguelinho
Gameleira
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Lagoa dos Gatos
Limoeiro
Macaparana
Machados
Maraial
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Orobó
Palmares
Passira
Paudalho
Paulista
Pombos
Primavera
Recife
Riacho das Almas
Ribeirão
Rio Formoso
Sairé
Salgadinho
Santa Maria do Cambucá
São Benedito do Sul
São Joaquim do Monte
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Sirinhaém
Surubim
Tamandaré
Taquaritinga do Norte
Timbaúba
Tracunhaém
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu