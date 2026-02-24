Chuva forte em todo o Sertão e parte do Agreste de Pernambuco é o que prevê o Inmet para esta terça (24) e quarta
Inmet prevê chuva com de acúmulo de água entre 30 e 60 mm, a hora, ou 50 e 100 mm, o dia, e ventos intensos (60-100 km/h), em 33 municípios de Pernambuco
Publicado: 24/02/2026 às 12:55
Cidade de Cabrobó, no Sertão, foi uma das beneficiadas com as chuvas dos últimos dias. Imagem: reprodução/YouTube ()
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, na manhã desta terça-feira (24) alerta de chuva forte para todo o Sertão e parte do Agreste do estado de Pernambuco.
O grau de severidade da chuva é o de “Perigo”, ou bandeira laranja, conforme classificação do Inmet.
Ele é indicado quando existe a previsão de acúmulo de água entre 30 e 60 mm, a hora, ou 50 e 100 mm, o dia, e ventos intensos (60-100 km/h).
No total, 33 municípios, incluindo todo o Sertão, e parte do Agreste, fazem parte da lista de chuva intensa do Inmet.
Confira quais são:
Afrânio
Araripina
Belém do São Francisco
Betânia
Bodocó
Cabrobó
Carnaubeira da Penha
Cedro
Dormentes
Exu
Floresta
Granito
Ipubi
Itacuruba
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolândia
Petrolina
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
São José do Belmonte
Serra Talhada
Serrita
Terra Nova
Trindade
Verdejante