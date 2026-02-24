Chuva forte em todo o Sertão e parte do Agreste de Pernambuco é o que prevê o Inmet para esta terça (24) e quarta

Inmet prevê chuva com de acúmulo de água entre 30 e 60 mm, a hora, ou 50 e 100 mm, o dia, e ventos intensos (60-100 km/h), em 33 municípios de Pernambuco

Cidade de Cabrobó, no Sertão, foi uma das beneficiadas com as chuvas dos últimos dias. Imagem: reprodução/YouTube ()

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, na manhã desta terça-feira (24) alerta de chuva forte para todo o Sertão e parte do Agreste do estado de Pernambuco.

O grau de severidade da chuva é o de “Perigo”, ou bandeira laranja, conforme classificação do Inmet.

Ele é indicado quando existe a previsão de acúmulo de água entre 30 e 60 mm, a hora, ou 50 e 100 mm, o dia, e ventos intensos (60-100 km/h).

No total, 33 municípios, incluindo todo o Sertão, e parte do Agreste, fazem parte da lista de chuva intensa do Inmet.

Confira quais são:

Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Betânia

Bodocó

Cabrobó

Carnaubeira da Penha

Cedro

Dormentes

Exu

Floresta

Granito

Ipubi

Itacuruba

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolândia

Petrolina

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São José do Belmonte

Serra Talhada

Serrita

Terra Nova

Trindade

Verdejante