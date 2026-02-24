Saiba quem era a mulher que morreu atropelada por caminhão no Agreste

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (24), na BR-232, em Caruaru, no sentido interior, no Agreste de Pernambuco

Diana Silva tinha 25 anos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Foi identificada como Diana Felix dos Santos Silva a mulher que morreu atropelada por um caminhão na manhã desta terça-feira (24), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações do g1, ela tinha 25 anos e morava em uma comunidade próxima ao Km 133 da BR-232, onde aconteceu o atropelamento.

Ainda de acordo com informações do portal, Diana trabalhava como manicure. Moradores da região estão realizando um protesto no trecho onde a jovem morreu, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os populares pedem a instalação de uma passarela no local, em função do que aconteceu hoje, e ainda não há previsão de liberação da via, disse a PRF.

Relembre

O acidente ocorreu por volta das 7h55, divulgou a PRF.

Segundo informações repassadas à Polícia, o motorista realizava uma manobra de ré no acostamento quando atingiu a vítima. Ela morreu no local antes mesmo da chegada do socorro.

O condutor do caminhão fugiu do local e, até o momento, não foi localizado.

O Instituto de Criminalística (IC) esteve no local e realizou a perícia. Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

