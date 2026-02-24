O assassinato ocorreu na madrugada desta terça-feira (24), na Praça do Canhão

Mototaxista de 42 anos é executado a tiros em São Lourenço da Mata, no Grande Recife (Reprodução/Redes Sociais)

Um mototaxista de 42 anos foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (24), na Praça do Canhão, no Centro de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. A vítima foi identificada como Leonardo da Silva.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele estava sentado ao lado de um amigo, conversando, quando o atirador se aproximou por trás, vindo de uma área mais escura da praça.



O suspeito efetuou diversos disparos de pistola calibre .380.



Leonardo foi atingido e morreu no local. O amigo e outra pessoa que estavam no ponto de mototáxi correram ao ouvir os tiros.



O crime ocorreu em frente a um ponto de mototáxi instalado no coreto da praça. Após os disparos, o suspeito fugiu e, até o momento, não foi localizado.



A Polícia Militar de Pernambuco isolou a área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).



O caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "As investigações foram prontamente iniciadas e estão em andamento com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do crime", destacou a Polícia Civil de Pernambuco.

