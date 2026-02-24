Mulher morre após ser atropelada por caminhão na BR-232, em Caruaru
O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (24), na BR-232, em Caruaru, no sentido interior, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 24/02/2026 às 09:50
Mulher morre após ser atropelada por caminhão na BR-232, em Caruaru (Foto: Ascom/PRF)
Uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão na manhã desta terça-feira (24), na BR-232, em Caruaru, no sentido interior, no Agreste de Pernambuco.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 7h55, no Km 133.
Segundo informações repassadas à Polícia, o motorista realizava uma manobra de ré no acostamento quando atingiu a vítima. Ela morreu no local antes mesmo da chegada do socorro.
O condutor do caminhão fugiu do local e, até o momento, não foi localizado.
O Instituto de Criminalística (IC) esteve no local e realizou a perícia. Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).