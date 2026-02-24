Dois jovens são executados a tiros por grupo com 12 homens armados, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife

Crime ocorreu no bairro Malaquias; dois suspeitos foram presos e levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Dois jovens foram mortos a tiros na noite desta segunda-feira (23), no bairro Malaquias, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. Segundo informações repassadas à polícia, cerca de 12 suspeitos participaram da ação criminosa.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, identificadas como Andrei Firmino da Silva, de 18 anos, e Anderson Marques da Silva, de 20, estavam na Rua 11, quando foram encurraladas pelos criminosos que já chegaram atirando.

Conforme as informações, o grupo teria se dividido nas extremidades da rua, encurralando os jovens antes de efetuar os disparos.

As vítimas morreram no local. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

A PM fez o isolamento do local para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC).

Durante as diligências, dois suspeitos, de 20 e 25 anos, foram localizados, presos e encaminhados ao DHPP, onde foram ouvidos. Uma espingarda calibre 12 foi apreendida.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “Após a aplicação das medidas administrativas, foram encaminhados para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça”, informou em nota a Polícia Civil.