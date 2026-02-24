Conforme a PRF, o homem localizado durante fiscalização em frente ao posto da corporação; o caso aconteceu na manhã desta terça (24), na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Homem que saiu a pé do RJ em busca de parentes em Pernambuco é resgatado pela PRF em Caruaru (Foto: Ascom/PRF)

Um homem de 36 anos, que saiu a pé do Rio de Janeiro para tentar encontrar parentes em Pernambuco, foi resgatado na manhã desta terça-feira (23) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



Segundo a PRF, ele caminhava pela rodovia carregando uma sacola e um colchão quando foi avistado durante uma fiscalização em frente ao posto da corporação.



O homem contou aos agentes que teria saído de casa no estado do Rio de Janeiro, há cerca de uma semana, com destino ao Recife, na tentativa de localizar parentes.



Durante o atendimento, os policiais ofereceram água e alimentação ao homem, além de encaminhá-lo a uma casa de acolhimento no município, onde ficará até retornar ao estado de origem.

