Túmulo de criança é arrombado em São Lourenço da Mata: "Violaram o túmulo e a integridade da minha filha"

Corpo de uma criança de 2 anos foi encontrado a 200m do local onde havia sido sepultada no cemitério de São Lourenço da Mata; violação do túmulo está sendo investigada pela Polícia Civil

Cemitério Morada Eterna, no Centro de São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (Reprodução/TV Guararapes)

“Violaram o túmulo da minha filha e a integridade dela”. O desabafo é de Eduarda Freitas, mãe da criança de 2 anos, que teve o túmulo violado no Cemitério Morada Eterna, no Centro de São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife. Segundo a mãe, em entrevista à TV Guararapes, o corpo foi encontrado a cerca de 200 metros da gaveta, três meses após o sepultamento.

Eduarda contou que a menina morreu em novembro do ano de 2025, depois de lutar por dois anos contra um câncer. A criança chegou a passar por um transplante de medula óssea, mas não resistiu às complicações do tratamento. O sepultamento aconteceu no dia 13 de novembro.

A violação foi descoberta por uma amiga da família que esteve no cemitério e percebeu a gaveta, onde a criança havia sido sepultada, arrombada. A parede foi quebrada, o caixão retirado e o corpo encontrado fora do túmulo.

Eduarda contou que recebeu a notícia enquanto retornava do trabalho. “Quando eu cheguei lá e vi o que tinham feito, foi desesperador. Violaram o túmulo da minha filha, violaram a integridade dela, é algo que não tem explicação. Vou ter que enterrar minha filha novamente por causa de uma crueldade”, afirmou.

A mãe disse que a família não consegue entender como a ação criminosa ocorreu, já que o túmulo fica próximo à entrada e ao setor administrativo do cemitério.

“Como é que quebram uma parede dessas e ninguém vê, ninguém escuta? Tem vigia no local, mas dizem que não viram nada. Isso me revolta demais”, desabafou.

De acordo com Eduarda, no momento em que o corpo foi encontrado, havia movimentação no cemitério para outros sepultamentos. “Eram por volta de 10h40 da manhã e minha filha já estava no chão. Tinha gente trabalhando perto, mexendo em outras gavetas, e ninguém percebeu nada”, questionou.

Outro ponto destacado pela família é a ausência de representantes da Prefeitura de São Lourenço da Mata no local no dia do ocorrido.

“Ninguém da prefeitura apareceu, ninguém entrou em contato comigo. Nem para perguntar se eu precisava de alguma coisa. Isso dói ainda mais”, relatou.

Eduarda afirmou ainda que funcionários do cemitério relataram episódios anteriores de vandalismo e furtos no local. Ainda de acordo com ela, cerca de 20 placas de túmulos foram roubados e nada foi feito.

O corpo da criança foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais. Conforme a mãe, o delegado responsável informou que, preliminarmente, não há indícios de violência no corpo, mas apenas o laudo oficial poderá confirmar.

“Eu quero justiça pela minha filha. Não quero que quem fez isso fique impune, nem quem tinha o dever de cuidar e não cuidou”, disse.

O corpo deve ser liberado pelo IML nesta quarta-feira (28), para que a família possa realizar um novo sepultamento.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o caso foi registrado por meio 20º Batalhão. De acordo com a corporação, ao chegar no local, o efetivo foi informado que a sepultura de uma criança havia sido violada. Após diligências, o caixão foi localizado a uma distância razoável do túmulo original.

Ainda na nota, a corporação explica que o policiamento preservou a área até a chegada das autoridades competentes, que foram acionadas para tomarem as providências cabíveis.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de São Lourenço da Mata. A Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito foi instaurado e perícias solicitadas.

A reportagem do Diario de Pernambuco pediu esclarecimentos a Prefeitura de São Lourenço da Mata, responsável pela administração do cemitério, e não obteve resposta.