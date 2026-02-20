Tempestades, raios e trovões: vídeos nas redes sociais mostram como a chuva chegou no interior de Pernambuco
Lajedo, no Agreste, e Santa Maria da Boa Vista, no Sertão, são alguns dos municípios onde moradores postaram vídeos de muita chuva em Pernambuco
Publicado: 20/02/2026 às 07:45
Ruas de Lajedo, no Agreste, ficaram alagados com as fortes chuvas (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Circulam nas redes sociais vídeos de temporais em várias cidades do interior de Pernambuco, nesta quinta-feira (19). As imagens mostram ruas alagadas, carros e motos com dificuldades para transitar, com raios e trovões.
São os casos de Lajedo, no Agreste, e Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.
Mas conforme o quadro de monitoramento de chuva em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as pancadas foram pontuais, sem constância.
Considerando as últimas 24 horas, nenhum município registrou acúmulo igual ou superior a 30mm, o que classifica a chuva como “Fraca”.
Choveu mais forte em São José do Belmonte (28.92mm), Petrolândia (28,32mm) e Lagoa Grande (25,83mm).
Já nas últimas 12 horas, as plataformas de dados pluviométricos da Apac apontam maiores acúmulos de água em Sertânia (18,2mm), Ingazeira (12,4mm) e Petrolândia (12,02mm).