Tempestades, raios e trovões: vídeos nas redes sociais mostram como a chuva chegou no interior de Pernambuco

Lajedo, no Agreste, e Santa Maria da Boa Vista, no Sertão, são alguns dos municípios onde moradores postaram vídeos de muita chuva em Pernambuco

Ruas de Lajedo, no Agreste, ficaram alagados com as fortes chuvas (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Circulam nas redes sociais vídeos de temporais em várias cidades do interior de Pernambuco, nesta quinta-feira (19). As imagens mostram ruas alagadas, carros e motos com dificuldades para transitar, com raios e trovões.

São os casos de Lajedo, no Agreste, e Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

Mas conforme o quadro de monitoramento de chuva em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as pancadas foram pontuais, sem constância.



Considerando as últimas 24 horas, nenhum município registrou acúmulo igual ou superior a 30mm, o que classifica a chuva como “Fraca”.



Choveu mais forte em São José do Belmonte (28.92mm), Petrolândia (28,32mm) e Lagoa Grande (25,83mm).



Já nas últimas 12 horas, as plataformas de dados pluviométricos da Apac apontam maiores acúmulos de água em Sertânia (18,2mm), Ingazeira (12,4mm) e Petrolândia (12,02mm).

