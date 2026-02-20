Pernambuco tem 72 municípios com risco de chuva intensa nesta sexta (20) e sábado, diz o Inmet

Atualização feita pelo Inmet, nesta sexta (20), prevê que 23 municípios de Pernambuco terão chuva com até 100mm de acúmulo de água

Inmet prevê chuva forte para o Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Pernambuco tem 23 municípios na zona de chuvas intensas com grau de severidade de “Perigo” e 49 com risco de “Perigo Potencial”. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o Inmet publicou na manhã desta sexta-feira (20), deve chover forte em 23 municípios do Sertão pernambucano, com acúmulo entre 30mm e 60mm, a hora, ou de 50mm a 100mm, o dia.



Além de ventos intensos de 60 a 100km/h.



Em outras 49 localidades, abrangendo parte do Sertão e do Agreste, o Inmet aponta risco de chuvas de “Perigo Potencial”.



Ou seja, quando o acúmulo de água fica entre 20mm e 30mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).



O alerta do Inmet, emitido às 9h02 desta sexta, tem validade até o final da noite do sábado (21).



Confira os 23 municípios do Sertão onde deve chover mais forte ao longo desta sexta e sábado:



Afrânio

Araripina

Bodocó

Cabrobó

Cedro

Dormentes

Exu

Granito

Ipubi

Lagoa Grande

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Serrita

Terra Nova

Trindade

Verdejante