Pernambuco tem 72 municípios com risco de chuva intensa nesta sexta (20) e sábado, diz o Inmet
Atualização feita pelo Inmet, nesta sexta (20), prevê que 23 municípios de Pernambuco terão chuva com até 100mm de acúmulo de água
Publicado: 20/02/2026 às 11:01
Inmet prevê chuva forte para o Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Pernambuco tem 23 municípios na zona de chuvas intensas com grau de severidade de “Perigo” e 49 com risco de “Perigo Potencial”. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Conforme o Inmet publicou na manhã desta sexta-feira (20), deve chover forte em 23 municípios do Sertão pernambucano, com acúmulo entre 30mm e 60mm, a hora, ou de 50mm a 100mm, o dia.
Além de ventos intensos de 60 a 100km/h.
Em outras 49 localidades, abrangendo parte do Sertão e do Agreste, o Inmet aponta risco de chuvas de “Perigo Potencial”.
Ou seja, quando o acúmulo de água fica entre 20mm e 30mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).
O alerta do Inmet, emitido às 9h02 desta sexta, tem validade até o final da noite do sábado (21).
Confira os 23 municípios do Sertão onde deve chover mais forte ao longo desta sexta e sábado:
Afrânio
Araripina
Bodocó
Cabrobó
Cedro
Dormentes
Exu
Granito
Ipubi
Lagoa Grande
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Serrita
Terra Nova
Trindade
Verdejante