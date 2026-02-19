Inmet atualiza aviso de chuvas intensas incluindo 113 municípios de Pernambuco nesta quinta (19)
Os municípios com previsão de chuvas intensas do Inmet são do Sertão e grande parte do Agreste de Pernambuco
Publicado: 19/02/2026 às 11:55
Previsão do Inmet para chuva intensa na Sertão e Agreste (REPRODUÇÃO/SITE DO INMET)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou seu aviso de chuvas intensas, na manhã desta quinta-feira (19). 113 municípios do Sertão e, grande parte do Agreste, estão na zona de “Perigo Potencial”.
Em Pernambuco, ficam de fora da previsão, com validade para toda a quinta, a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Mata Sul, e alguns municípios do Agreste.
Conforme a classificação do Inmet, “Perigo Potencial” significa chuva com acúmulo de água entre 20mm e 30mm, hora, ou 50mm, dia. Além de ventos entre 40 e 60km/h.
Confira os 113 municípios com alerta de chuva, conforme o Inmet:
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Agrestina
Águas Belas
Alagoinha
Altinho
Angelim
Araripina
Arcoverde
Belém do São Francisco
Belo Jardim
Betânia
Bezerros
Bodocó
Bom Conselho
Brejão
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buíque
Cabrobó
Cachoeirinha
Caetés
Calçado
Calumbi
Canhotinho
Capoeiras
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Caruaru
Cedro
Correntes
Cupira
Custódia
Dormentes
Exu
Flores
Floresta
Frei Miguelinho
Garanhuns
Granito
Iati
Ibimirim
Ibirajuba
Iguaracy
Inajá
Ingazeira
Ipubi
Itacuruba
Itaíba
Itapetim
Jataúba
Jatobá
Jucati
Jupi
Jurema
Lagoa do Ouro
Lagoa dos Gatos
Lagoa Grande
Lajedo
Manari
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Palmeirina
Panelas
Paranatama
Parnamirim
Pedra
Pesqueira
Petrolândia
Petrolina
Poção
Quipapá
Quixaba
Riacho das Almas
Salgueiro
Saloá
Sanharó
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Maria do Cambucá
Santa Terezinha
São Benedito do Sul
São Bento do Una
São Caetano
São João
São Joaquim do Monte
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Solidão
Surubim
Tabira
Tacaimbó
Tacaratu
Taquaritinga do Norte
Terezinha
Terra Nova
Toritama
Trindade
Triunfo
Tupanatinga
Tuparetama
Venturosa
Verdejante
Vertente do
Vertentes