Inmet atualiza aviso de chuvas intensas incluindo 113 municípios de Pernambuco nesta quinta (19)

Os municípios com previsão de chuvas intensas do Inmet são do Sertão e grande parte do Agreste de Pernambuco

Previsão do Inmet para chuva intensa na Sertão e Agreste (REPRODUÇÃO/SITE DO INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou seu aviso de chuvas intensas, na manhã desta quinta-feira (19). 113 municípios do Sertão e, grande parte do Agreste, estão na zona de “Perigo Potencial”.

Em Pernambuco, ficam de fora da previsão, com validade para toda a quinta, a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Mata Sul, e alguns municípios do Agreste.



Conforme a classificação do Inmet, “Perigo Potencial” significa chuva com acúmulo de água entre 20mm e 30mm, hora, ou 50mm, dia. Além de ventos entre 40 e 60km/h.



Confira os 113 municípios com alerta de chuva, conforme o Inmet:



Afogados da Ingazeira

Afrânio

Agrestina

Águas Belas

Alagoinha

Altinho

Angelim

Araripina

Arcoverde

Belém do São Francisco

Belo Jardim

Betânia

Bezerros

Bodocó

Bom Conselho

Brejão

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buíque

Cabrobó

Cachoeirinha

Caetés

Calçado

Calumbi

Canhotinho

Capoeiras

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Caruaru

Cedro

Correntes

Cupira

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Frei Miguelinho

Garanhuns

Granito

Iati

Ibimirim

Ibirajuba

Iguaracy

Inajá

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itaíba

Itapetim

Jataúba

Jatobá

Jucati

Jupi

Jurema

Lagoa do Ouro

Lagoa dos Gatos

Lagoa Grande

Lajedo

Manari

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Palmeirina

Panelas

Paranatama

Parnamirim

Pedra

Pesqueira

Petrolândia

Petrolina

Poção

Quipapá

Quixaba

Riacho das Almas

Salgueiro

Saloá

Sanharó

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Maria do Cambucá

Santa Terezinha

São Benedito do Sul

São Bento do Una

São Caetano

São João

São Joaquim do Monte

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Surubim

Tabira

Tacaimbó

Tacaratu

Taquaritinga do Norte

Terezinha

Terra Nova

Toritama

Trindade

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Verdejante

Vertente do

Vertentes