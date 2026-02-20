"Seca Extrema" avança em Pernambuco e atinge 72 municípios em janeiro, diz a Apac

Conforme o boletim do Monitor da Seca da Apac, atualizado na última quinta (19), o número de municípios de Pernambuco em situação de "Seca Extrema" passou de 58, em dezembro de 2025, para 72, em janeiro

Municípios afetados pela seca podem solicitar situação de emergência ao Governo do Estado (Annaclarice Almeida/Arquivo DP)

A chuva de fevereiro no Sertão e Agreste de Pernambuco tem trazido alívio aos moradores do interior e esperança de, ao menos, amenizar os indicadores de “Seca Extrema” que segue avançando no estado.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, na última quinta-feira (19), uma atualização do Boletim de Acompanhamento da Seca em Pernambuco, relativo a janeiro de 2026.



O número de municípios classificados em situação de “Seca Extrema” aumentou de 58, em dezembro de 2025, para 72, em janeiro deste ano.



O avanço indica que 14 localidades, antes na categoria “Seca Grave”, passaram a integrar o grupo de “Extrema”, ampliando a área do Sertão e do Agreste do estado.



Também segundo o Mapa Pernambuco de janeiro, houve ampliação do número de municípios em “Seca Moderada”: de 38, em dezembro do ano passado, para 57.



Os dados do Monitor da Seca da Apac mostram o avanço da “Seca Moderada” em boa parte do Agreste, chegando a invadir a Zona da Mata Sul.



Somente no Boletim de Acompanhamento da Seca de fevereiro, a ser publicado em meados de março, será possível saber o quanto as chuvas deste mês impactaram nos indicadores.

