"Seca Extrema" avança em Pernambuco e atinge 72 municípios em janeiro, diz a Apac
Conforme o boletim do Monitor da Seca da Apac, atualizado na última quinta (19), o número de municípios de Pernambuco em situação de "Seca Extrema" passou de 58, em dezembro de 2025, para 72, em janeiro
Publicado: 20/02/2026 às 09:34
Municípios afetados pela seca podem solicitar situação de emergência ao Governo do Estado (Annaclarice Almeida/Arquivo DP)
A chuva de fevereiro no Sertão e Agreste de Pernambuco tem trazido alívio aos moradores do interior e esperança de, ao menos, amenizar os indicadores de “Seca Extrema” que segue avançando no estado.
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, na última quinta-feira (19), uma atualização do Boletim de Acompanhamento da Seca em Pernambuco, relativo a janeiro de 2026.
O número de municípios classificados em situação de “Seca Extrema” aumentou de 58, em dezembro de 2025, para 72, em janeiro deste ano.
O avanço indica que 14 localidades, antes na categoria “Seca Grave”, passaram a integrar o grupo de “Extrema”, ampliando a área do Sertão e do Agreste do estado.
Também segundo o Mapa Pernambuco de janeiro, houve ampliação do número de municípios em “Seca Moderada”: de 38, em dezembro do ano passado, para 57.
Os dados do Monitor da Seca da Apac mostram o avanço da “Seca Moderada” em boa parte do Agreste, chegando a invadir a Zona da Mata Sul.
Somente no Boletim de Acompanhamento da Seca de fevereiro, a ser publicado em meados de março, será possível saber o quanto as chuvas deste mês impactaram nos indicadores.