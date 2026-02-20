Vídeo: homem tenta simular um revólver com máquina de cortar cabelo durante assalto e é preso em Jaboatão

O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (19), no bairro do Curado 2; toda ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento

Homem tenta simular um revólver com máquina de cortar cabelo durante assalto e é preso em Jaboatão (Reprodução/Tv Guararapes)

Um homem de 48 anos foi preso após assaltar uma loja de bijuterias na noite desta quinta-feira (19), no bairro do Curado 2, em Jaboatão dos Guararapes, usando uma máquina de cortar cabelo para simular uma arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito entrou no estabelecimento mancando, aparentando ter dificuldade para caminhar para não levantar suspeitas. A loja estava com apenas uma atendente no momento.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito se aproxima do caixa e anuncia o assalto. Durante a ação, ele indicou a atendente que estaria armado.

Com a máquina de cortar cabelo presa à cintura, o envolvido mostrou apenas parte do objeto, fazendo com que parecesse o cabo de uma arma. Diante da ameaça, a funcionária não reagiu e entregou o celular, dinheiro e um som.

Confira momento:

De acordo com a PM, assim que o homem saiu da loja, a vítima acionou policiais do 25º Batalhão que faziam rondas nas proximidades. Após realizar diligências, o suspeito foi localizado e detido. Conforme a Polícia, ele ainda estava sob posse dos aparelhos roubados.

O caso foi registrado na 19ª Delegacia de Prazeres como roubo em estabelecimento comercial. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que “na delegacia, ele foi autuado em flagrante delito e encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça”.

