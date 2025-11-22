Tiroteio deixa um jovem morto e cinco feridos em Jaboatão

O caso aconteceu na noite desta sexta (21), na avenida Dolores Duran, no bairro do Curado II, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um tiroteio na noite desta sexta-feira (21) deixou um adolescente morto e outras cinco pessoas feridas na avenida Dolores Duran, no bairro do Curado II, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. A vítima foi identificada como João Miguel, de 17 anos.

De acordo com informações iniciais, os disparos foram realizados por ocupantes de um veículo que passou pelo local atirando. João, atingido durante a ação, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As demais vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar.

A motivação e a autoria do ataque ainda são desconhecidas. Uma equipe do 25º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realizou o isolamento da área para os trabalhos do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil. Em seguida, o corpo foi recolhido para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Em nota, a Política Civil informou que o caso está sob a responsabilidade da 13ª Delegacia de Homicídios. As diligências seguem até o esclarecimento dos fatos.