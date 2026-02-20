Segundo a Polícia, a confusão ocorreu após a mulher ter tido sucessivos problemas no pagamento das compras

Mulher de 33 anos é detida após destruir mercadorias de supermercado em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco (Foto: Reprodução/redes Sociais)

Uma mulher de 33 anos foi detida após provocar tumulto e danificar mercadorias em um supermercado no município de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na manhã da quinta-feira (19).

Segundo informações repassadas à Polícia, a mulher esteve no estabelecimento na noite de quarta (18) e tentou pagar compras com cartão, mas a transação não foi autorizada.

Em seguida, informou que faria o pagamento via PIX, porém o celular estava descarregado. Ela solicitou que os produtos fossem guardados e afirmou que retornaria após carregar o aparelho.

Testemunhas relataram que por volta das 21h, a mulher voltou ao supermercado, mas novamente não conseguiu concluir o pagamento. Já na manhã do dia seguinte, ao retornar mais uma vez ao local, foi informada de que as mercadorias haviam sido devolvidas às prateleiras.

Após receber a informação, iniciou uma discussão com funcionários e clientes. Imagens gravadas por clientes mostram que durante o tumulto, ela passou a derrubar e danificar produtos, causando prejuízo ao estabelecimento.

Agentes do 6ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados e contiveram a mulher no local. Segundo a corporação, ela apresentou resistência no momento da abordagem.

O caso registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como dano ou depredação e resistência está sob a responsabilidade da Delegacia do Limoeiro. "Após ser detida pela equipe da PMPE, a suspeita foi conduzida à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis", disse.

