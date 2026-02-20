Idosa de 88 anos é espancada dentro de casa durante o Carnaval em Glória do Goitá

As agressões ocorreram na madrugada de segunda-feira (16), dentro da casa da vítima, em Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Uma idosa de 88 anos, identificada como Luísa Maria Oliveira de Freitas, foi agredida dentro da própria casa em Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Segundo as informações, o agressor seria o marido de uma das netas.

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (16).

De acordo com testemunhas, a família estava reunida por causa do Carnaval na cidade. O filho da idosa, que mora com ela, havia saído para acompanhar um bloco e, ao retornar pouco depois da meia-noite, teria sido impedido de entrar pelo suspeito.

Conforme as informações, os dois estavam alcoolizados e começaram a discutir. Houve uma briga, Luísa tentou intervir e acabou sendo agredida com socos pelo agressor. Ainda segundo os parentes, a vítima foi derrubada, sofreu fratura no nariz e está com os olhos roxos

A idosa foi socorrida inicialmente por uma das netas para uma unidade de saúde do município e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital Getúlio Vargas, no Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade da 64ª Delegacia de Glória do Goitá. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, destacou.