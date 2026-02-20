Camburão da Alegria estende folia do Carnaval 2026 de Olinda para este domingo (22)

Além do Camburão da Alegria, que irá desfilar com sete trios elétricos, Olinda também terá outros cortejos de carnaval neste fim de semana. Confira programação

Este ano, o bloco irá homenagear a cantora Gerlane Lopes e os jornalistas Rafael Cabral, Ciro Bezerra, Pedro Paulo e Gilberto Sobral (In Memoriam). (Foto: Bruna Costa/ Arquivo DP )

Se a Quarta-feira de Cinzas deixou alguns foliões tristes com o encerramento do Carnaval 2026, este fim de semana trará um gostinho de “quero mais” com a 34ª edição do bloco Camburão da Alegria, que irá promover neste domingo (22) a folia em Olinda, no Grande Recife, com sete trio elétricos, sendo um dedicado exclusivamente ao brega pernambucano.

Entre os artistas que estão confirmados para o bloco, estão o cantor Kelvis Duran, André Viana, Banda Sentimento, Amigas do Brega, Banda É Farra, Netinho Xote 10 e Jefferson Rouche. Um dos trios será dedicado

A concentração irá acontecer na Praça 12 de Março, a partir das 10h, com saída marcada para 12h.

Este ano, o bloco irá homenagear a cantora Gerlane Lopes e os jornalistas Rafael Cabral, Ciro Bezerra, Pedro Paulo e Gilberto Sobral (In Memoriam).

Já tradicional no calendário pós-carnaval, o Camburão da Alegria reúne foliões e agentes de seguranças que trabalharam na folia do Carnaval 2026, promovendo a pluralidade sonora e a folia de Pernambuco.

Esquema de trânsito

Por conta do bloco do Camburão da Alegria, a Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, preparou um esquema especial de trânsito na cidade.

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, preparou um esquema especial de trânsito na cidade.

O esquema de controle de acesso de veículos começa a partir das 7h do domingo (22), podendo se estender até às 20h, de acordo com a dinâmica do desfile e a dispersão do público. A interdição terá início na Rua do Sol, seguindo pela Praça 12 de Março e pela Avenida Getúlio Vargas, até a altura da Rua Doutor Manoel de Barros Leite, no Bairro Novo.

Para os motoristas que trafegam no sentido Recife–Olinda, haverá um ponto de orientação nas proximidades do Armazém Acha Aqui, no Varadouro. A partir desse ponto, os veículos poderão seguir como rotas alternativas pelas avenidas Sigismundo Gonçalves e Ministro Marcos Freire ou pela PE-15, via Bultrins.

Já no sentido contrário (Olinda–Recife), os veículos de menor porte deverão acessar a Avenida Doutor Manoel Barros Leite, seguindo em direção à Avenida Carlos de Lima Cavalcanti e ao bairro de Bultrins. Nesse mesmo itinerário, ônibus e caminhões serão direcionados para a Rua Marcolino Botelho, nas proximidades do Shopping Patteo.

Agentes e orientadores de Trânsito estarão posicionados ao longo do percurso para orientar condutores e garantir fluidez e segurança no tráfego. Além disso, a gestão municipal informou que disponibilizará uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que ficará na concentração do bloco.

O bloco também irá interferir na a ciclofaixa de turismo e lazer de Olinda, que não irá funcionar neste domingo (22).

Segundo a Prefeitura de Olinda, as intervenções visam garantir conforto e segurança aos foliões e moradores, oferecendo alternativas viárias para os motoristas que precisam circular próximo ao perímetro reservado para a festa.

Outros blocos em Olinda

Antes mesmo do Camburão da Alegria, o sábado (21) também terá cortejos de agremiações no Sítio Histórico de Olinda e em outros bairros da cidade.

No sábado (21), haverão os desfiles dos blocos Eu Quero Mais, Jardim Brasil 5 em Folia e Troça Carnavalesca Mista (TMC) O Besta é Tu.

No domingo (22), além do Camburão da Alegria, haverá cortejos do Bloco Ô Polvo Feio, da Troça Carnavalesca Mista (TMC) O Invejado e da Troça Carnavalesca Mista (TMC) A Lindona.

Confira a programação de blocos deste fim de semana em Olinda

Sábado (21)

Bloco Eu Quero Mais



Saída: Rua Quinze de Novembro, 146



Concentração: 19h30

Trajeto: Rua 27 de Janeiro – Rua Prudente de Morais – Quatro Cantos – Rua do Amparo até o Largo do Amparo – Rua do Amparo – Quatro Cantos – Ladeira da Ribeira – Rua de São Bento.

Jardim Brasil 5 em Folia



Saída: Principais vias do bairro



Concentração: 13h

Troça Carnavalesca Mista (TMC) O Besta é Tu



Saída: Espaço Aberto – Campo de Várzea



Concentração: 13h

Domingo (22)

Camburão da Alegria



Concentração: 10h



Saída: Praça Doze de Março – Bairro Novo

Trajeto: Principais corredores

Bloco Ô Polvo Feio



Saída: Rua Surubim, Peixinhos



Concentração: 13h



Trajeto: Rua Surubim, Avenida Nacional, Avenida Presidente Kennedy, Ruas Paulista, Vertentes, São Sebastião e encerramento na Rua Surubim.

Troça Carnavalesca Mista (TMC) O Invejado



Saída: Bar de Do



Concentração: 16h



Trajeto: – Rua do Amparo, Quatro Cantos , Amparo / Guadalupe e Varadouro