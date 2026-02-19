Olinda recolhe 626 itens perdidos no carnaval; saiba como recuperar
Ao todo, 626 foram perdidos no carnaval de Olinda e devem ser resgatados
Publicado: 19/02/2026 às 22:15
Multidão comparece ao domingo de carnaval em Olinda (Foto: Marina Torres/DP Foto)
Olinda divulgou, nesta quinta-feira (19), o balanço do serviço de perdidos e achados do período pré e durante o Carnaval 2026. Ao todo, 626 itens foram recolhidos, entre RGs, CPFs, carteiras de habilitação, títulos de eleitor, celulares e outros objetos.
Os materiais estão sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Cidadã de Olinda, onde podem ser recuperados pela população pelos próximos três meses.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Excepcionalmente, neste fim de semana (21 e 22), o órgão também funcionará para a retirada de itens.
Segundo a prefeitura, 457 dos 626 objetos já estão cadastrados para resgate. O número representa redução em relação a anos anteriores, atribuída às campanhas educativas promovidas pela secretaria.
A Secretaria de Segurança Cidadã funciona na Avenida Santos Dumont, 177, lado B, no bairro do Varadouro, em Olinda. Durante o Carnaval, guardas municipais, delegacias móvel e do Varadouro, além do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), participaram da coleta e encaminhamento dos itens perdidos.