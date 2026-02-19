Ex-prefeito de Goiana tem carro roubado no centro da cidade da Mata Norte de Pernambuco

O assalto aconteceu próximo ao restaurante Buraco da Gia, no Centro de Goiana. Veículo foi encontrado pela PMPE abandonado em uma área de canavial de Itaquitinga, também na Mata Norte de Pernambuco

Câmeras de seguranças registraram o momento em que os suspeitos descem de outro veículo, anunciam o assalto e pedem para que Eduardo e uma mulher saiam do veículo. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

O ex-prefeito de Goiana, Eduardo Honório, teve seu Fiat Toro roubado nesta quarta-feira (18), próximo ao restaurante Buraco da Gia, localizado no Centro da cidade da Mata Norte de Pernambuco. Câmeras de seguranças registraram o momento em que os suspeitos descem de outro veículo, anunciam o assalto e pedem para que Eduardo e uma mulher saiam do veículo.

Nas imagens, ainda é possível ver o momento em que os dois assaltantes entram no Fiat Toro e ligam o veículo. O carro utilizado na ação, que aconteceu por volta das 20h20, segue pela Rua Padre Batalha após o ex-prefeito e a outra vítima deixarem o veículo.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 27º BPM localizaram o veículo abandonado em uma área de canavial do Engenho Itapirema, na cidade de Itaquitinga, após diversas incursões a pé.

Após a localização do veículo, os policiais seguiram até a delegacia de plantão para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a 44ª Delegacia de Goiana está investigando a ocorrência e que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.

A PMPE ainda informou que o policiamento na localidade do ocorrido é realizado por guarnição tática e trio de motopatrulhamento ostensivo (MO), com apoio de equipes especializadas do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI).

