Casal com criança tem carro roubado na Zona Norte do Recife durante o dia

O assaltante agiu em poucos segundos (Foto: Reprodução)

Um casal com uma filha de colo foi retirado de dentro de um carro e assaltado nas proximidades da praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife. O crime aconteceu em plena luz do dia, por volta das 14h30 da quarta-feira (16), e foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens é possível ver o momento em que o casal entra no carro. Primeiro, um homem coloca a criança dentro do veículo e logo em seguida a mulher entra, pela porta de trás. Antes mesmo do motorista retirar o carro vaga, um criminoso desce armado de um outro carro e aponta uma pistola para o condutor.

O casal e a criança deixam o veículo e saem andando pela calçada. Antes disso, a mulher parece tentar sair com um objeto que parece uma bolsa, mas é obrigada a deixá-la no carro que acabara de ser roubado.

De acordo com relatos de testemunhas, após cometer o crime, o homem ainda teria orientado o trânsito com a arma em punho e dado ordens para outros motoristas que passavam pelo local.

Pernambuco registrou 5.996 roubos de veículos no primeiro semestre do ano. O Interior do estado concentrou o maior número de ocorrências, com 2.105 casos. A Região Metropolitana teve 2.029 roubos e o Recife 1.862.

Em relação aos meses, janeiro apresentou o maior número de registros, com 1.113 ocorrências. Em seguida vêm maio (1.025), março (1.013), abril (974), fevereiro (944) e junho (927), que teve o menor número no período.

No interior, os meses com mais ocorrências foram janeiro (418) e março (367). Na Região Metropolitana, maio registrou o maior número de roubos (355). Na capital, maio também teve o maior volume (325).