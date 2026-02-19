Número de mortes nas rodovias de Pernambuco aumentou 4 vezes no Carnaval 2026, diz a PRF

PRF apresentou, nesta quinta-feira (19), o Balanço da Operação Carnaval 2026 nas rodovias federais que cortam Pernambuco; neste ano, foram 12 mortes, contra 3 em 2025

PRF divulgou nesta quinta-feira o balanço da Operação Carnaval 2026 (DIVULGAÇÃO/PRF)

Entre os dias 13 e 18 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação Carnaval 2026 nas rodovias federais que cortam Pernambuco.

A ação integrou esforços de fiscalização, prevenção de sinistros e combate à criminalidade, com foco na segurança viária durante o período de maior fluxo nas estradas.



Durante a operação, foram registrados 56 acidentes, que resultaram em 59 pessoas feridas e 12 mortes. Apenas 3 pessoas faleceram em 2025, com 36 feridos, em 40 sinistros.



Um dos sinistros mais graves aconteceu na última terça-feira (17), no Km 114 da BR 232, em Caruaru, no Agreste.



O motorista de um carro perdeu o controle do veículo com a pista molhada e capotou. Cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para um hospital em Caruaru, mas duas não resistiram e faleceram.



Ao todo, 7.878 pessoas e 6.109 veículos foram fiscalizados, sendo emitidas 3.780 autuações por diversas infrações.



Para coibir o excesso de velocidade, conforme a PRF, foi intensificada a fiscalização com radar, que resultou em 894 imagens de veículos com a velocidade acima do permitido.



As ultrapassagens em local proibido resultaram em 262 autuações. O não uso do cinto de segurança (223 autuações), a falta do capacete (87) e da cadeirinha (56) também foram outras infrações verificadas.



Um total de 333 veículos irregulares foram recolhidos.



Uma das principais preocupações durante o Carnaval foi a mistura de bebida alcoólica e direção. A PRF realizou 4.863 testes com o bafômetro, que resultaram em 80 autuações, sendo cinco por constatação e 75 por recusa, além de quatro prisões de motoristas sob efeito de álcool.



Em parceria com o SAMU Metropolitano Recife, a PRF realizou oito atendimentos, entre resgates aeromédicos e remoções de pacientes.



Segundo dados do balanço, as equipes promoveram ações de educação para o trânsito nas rodovias e em terminais rodoviários, alcançando 3.505 pessoas.



No enfrentamento à criminalidade, foram recuperados 16 veículos e detidas 28 pessoas por diversos crimes, como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, tráfico de drogas e com mandados de prisão em aberto.



Para prevenir colisões graves, foram retirados 187 animais de grande porte das rodovias e prestados 120 auxílios a motoristas que tiveram problemas com os veículos nas rodovias.