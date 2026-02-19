Pelo quarto ano consecutivo, Galo da Madrugada contará com patrocínio do Esportes da Sorte

Galo da Madrugada traz como tema "Frevo no Planeta Galo", com um percurso de aproximadamente 6,5 quilômetros pelas ruas do centro da cidade (Divulgação/Esportes da Sorte)

Pelo quarto ano consecutivo, o Galo da Madrugada — maior bloco carnavalesco do mundo — terá o patrocínio do Esportes da Sorte em 2026. O desfile acontece no dia 14 de fevereiro, no Recife, e traz como tema “Frevo no Planeta Galo”, unindo a força da cultura pernambucana a uma mensagem de conscientização ambiental, com referências à biodiversidade brasileira, à reciclagem, às energias limpas e à inclusão social.



Com um percurso de aproximadamente 6,5 quilômetros pelas ruas do centro da cidade, o bloco reúne, segundo a organização, mais de dois milhões de foliões no sábado de Zé Pereira e mantém, ao longo dos anos, um histórico de iniciativas voltadas à coleta seletiva, à compensação de carbono e à inclusão social.



Entre os destaques do desfile está o carro alegórico exclusivo do Esportes da Sorte, desenvolvido em parceria com o artista plástico Iran Martins, um dos principais nomes do Festival de Parintins. A alegoria de 2026 é inspirada na fauna brasileira e incorpora elementos cenográficos que dialogam com a preservação ambiental e a sustentabilidade.



Ao longo do percurso, a marca também promoverá ações integradas ao conceito do desfile, como a presença de uma equipe abre-alas com passistas, estandartes e promotores em interação com o público. E, ainda, prestará homenagem à cantora Raphaela Santos, materializada em um boneco gigante da artista. Outro destaque é o Momomóvel, que acompanhará o cortejo com o Rei e a Rainha do Carnaval do Recife, além do Rei e da Rainha com Deficiência do Carnaval.

A atuação do Esportes da Sorte inclui ainda um lounge dentro do Camarote Oficial do Galo da Madrugada, para convidados e influenciadores. Já para o público, serão realizadas ações como distribuição de brindes, oferta de hidratação gratuita ao longo do trajeto e promotores com mochilas pulverizadoras para refrescância. O desfile contará também com uma iniciativa lúdica de incentivo à reciclagem, estimulando o descarte correto de materiais durante a festa.



“A parceria com o Galo da Madrugada faz parte de uma estratégia de presença contínua no Carnaval de Pernambuco, sempre com respeito à cultura local e ao papel simbólico do bloco para o país. Em 2026, esse compromisso se conecta a um tema que também fala de futuro: celebrar o frevo e, ao mesmo tempo, reforçar mensagens de conscientização e responsabilidade ambiental, cada vez mais presentes na agenda da sociedade”, afirma Germana Casal, coordenadora de Produção do grupo Esportes Gaming Brasil.



Além do Recife, o Esportes da Sorte também será patrocinador oficial do Galo da Madrugada em São Paulo em 2026. O desfile acontece na terça-feira (17), no Parque Ibirapuera, e contará com ações voltadas a influenciadores, convidados e ao público em geral.

