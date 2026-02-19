Chuva com ventos derruba árvores e alaga ruas em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a combinação de chuva e vento provocando a queda de árvores em algumas localidade da cidade

A chuva que atingiu a cidade de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, provocou alagamento de algumas ruas do município e provocou a queda de árvores nesta quarta-feira (18). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a combinação de precipitação e vento forte que ocasionou alguns transtornos aos moradores.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que uma árvore quase atinge um carro que estava estacionado na Rua Capitão Buda, no bairro de São Cristóvão. Em outras filmagens, é possível ver um árvore caídas em praças da cidade.

Segundo relatos de moradores, tampas de caixas d’água também voaram por conta da força do vento. A chuva também provocou o alagamento de algumas ruas da cidade, causando transtornos e prejuízos para alguns motoristas.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), essa chuva está associado ao alerta emitido pelo órgão, que indicava a continuidade das chuvas em áreas do interior de Pernambuco entre a noite desta quarta-feira (18) e a quinta-feira (19), com maior intensidade no Agreste e, principalmente, no Sertão.

Segundo a Apac, a atuação de sistemas atmosféricos tem favorecido a formação de nuvens carregadas, o que pode provocar pancadas moderadas a fortes, além de raios e trovões.

A instabilidade é causada pela interação de fenômenos atmosféricos que aumentam a umidade e a formação de áreas de chuva, elevando o potencial de precipitações intensas na região sertaneja.

Apesar desses incidentes, Arcoverde não figura entre as cidades que mais choveram nas últimas 24h no estado. Segundo a Apac, os municípios que registram o maior acumulado de água nas últimas 24 horas foram Iati (59,8 mm), Floresta (52,89 mm), Quixaba (47,03 mm), Tacaimbó (43 mm) e Tacaratu ( 32,16 mm).

