Apac: confira os municípios com mais chuva em Pernambuco nas últimas 24h

Alerta de "Estado de Observação" da Apac prevê chuva em municípios de parte do Sertão de Pernambuco ao longo desta quinta-feira (19)

Choveu bastante em Floresta, no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, no começo da manhã desta quinta-feira (19), a lista dos municípios onde mais choveu nas últimas 24 horas.

Eles são do Agreste e do Sertão do estado, confirmando a previsão de chuva da própria Apac para as regiões no boletim da quarta-feira de manhã.

À tarde, a Agência publicou um alerta de “Estado de Observação”, em específico, para o Sertão de Pernambuco e do São Francisco, com validade para toda a quinta-feira.

Dos municípios com maiores precipitações de chuva, dois ultrapassaram os 50mm: Iati (59,8mm), no Agreste, e Floresta (52,9mm), no Sertão.

Confira onde mais choveu nas últimas 24 horas:

Iati: 59,8 mm ([APAC] Garagem Municipal)

Floresta: 52,89 mm ([APAC] [ETA Compesa])

Quixaba: 47,03 mm ([APAC] [ETA Compesa])

Tacaimbó: 43 mm ([CEMADEN] G2-Escola Mun. Maria Luíza)

Tacaratu: 32,16 mm ([APAC] Secretária de Desenvolvimento Social)



