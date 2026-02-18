Apac prevê chuva para Sertão e Agreste de Pernambuco nesta quinta-feira (19)

Segundo a Apac, a chuva também pode cair na Região Metropolitana e zonas da mata, mas com intensidade "Fraca", acúmulo de água inferior a 10mm

Apac prevê chuva para o Agreste nesta quinta-feira (CARLOS LOPES/DP)

A quinta-feira (19) pós-carnaval vai ser de chuva no Sertão e Agreste de Pernambuco. É o que prevê a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), em seu boletim de Tendência de precipitação, publicado nesta quarta.

Conforme a Apac, também deve chover na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul. Mas intensidade “Fraca”, ou acúmulo de água inferior a 10mm.

Já para os municípios do Sertão, a chuva deve ser “Moderada”, com o acúmulo podendo chegar a 50mm.

No Agreste, segundo a Apac, a previsão é de “Fraca a Moderada”, de 10mm a 30mm.

O quadro muda para a sexta-feira. Sem chuva em toda a região litorânea, “Fraca”, no Agreste, e “Fraca a Moderada”, no Sertão.

A previsão da Apac foi atualizada às 10h desta quarta-feira.