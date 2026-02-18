Inmet: confira os 32 municípios de Pernambuco com risco de chuva intensa
Alerta do Inmet para Pernambuco, publicado no começo da tarde desta quarta (18), aponta risco de chuva intensa, podendo gerar acúmulo de até 60mm/hora
Publicado: 18/02/2026 às 14:22
Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
O Instituto Nacional da Meteorologia (Inmet) publicou, no começo da tarde desta quarta-feira (18), um alerta de chuva para 32 municípios do Sertão de Pernambuco.
O alerta de chuvas intensas do Inmet tem o grau de severidade de “Perigo”, quando o acúmulo de água fica entre 30mm e 60mm, a hora, ou 50mm a 100mm, o dia. E ventos entre 60 e 100km/h.
Pela manhã, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) havia publicado previsão de chuva “Moderada” para o Sertão, e “Fraca a Moderada” para o Agreste.
No alerta do Inmet, que tem validade até a sexta-feira (20), não está previsto chuva no Agreste.
Saiba em quais municípios do Sertão deverá chover, segundo o Inmet:
Afrânio
Araripina
Belém do São Francisco
Bodocó
Cabrobó
Carnaubeira da Penha
Cedro
Dormentes
Exu
Floresta
Granito
Ipubi
Itacuruba
José da Penha
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
São José do Belmonte
Serra Talhada
Serrita
Terra Nova
Trindade
Verdejante