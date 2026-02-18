Inmet: confira os 32 municípios de Pernambuco com risco de chuva intensa

Alerta do Inmet para Pernambuco, publicado no começo da tarde desta quarta (18), aponta risco de chuva intensa, podendo gerar acúmulo de até 60mm/hora

Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O Instituto Nacional da Meteorologia (Inmet) publicou, no começo da tarde desta quarta-feira (18), um alerta de chuva para 32 municípios do Sertão de Pernambuco.

O alerta de chuvas intensas do Inmet tem o grau de severidade de “Perigo”, quando o acúmulo de água fica entre 30mm e 60mm, a hora, ou 50mm a 100mm, o dia. E ventos entre 60 e 100km/h.

Pela manhã, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) havia publicado previsão de chuva “Moderada” para o Sertão, e “Fraca a Moderada” para o Agreste.

No alerta do Inmet, que tem validade até a sexta-feira (20), não está previsto chuva no Agreste.

Saiba em quais municípios do Sertão deverá chover, segundo o Inmet:

Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Bodocó

Cabrobó

Carnaubeira da Penha

Cedro

Dormentes

Exu

Floresta

Granito

Ipubi

Itacuruba

José da Penha

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São José do Belmonte

Serra Talhada

Serrita

Terra Nova

Trindade

Verdejante