Chuvas intensas devem atingir municípios do interior de Pernambuco

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê precipitações fortes, ventos intensos e risco de raios em cidades do interior do estado

Chuvas intensas devem atingir interior do estado (Foto: APAC)

A previsão do tempo indica continuidade das chuvas em áreas do interior de Pernambuco entre a noite desta quarta-feira (18) e a quinta-feira (19), com maior intensidade no Agreste e, principalmente, no Sertão. O alerta foi emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

De acordo com a Apac, a atuação de sistemas atmosféricos tem favorecido a formação de nuvens carregadas, o que pode provocar pancadas moderadas a fortes, além de raios e trovões.

A instabilidade é causada pela interação de fenômenos atmosféricos que aumentam a umidade e a formação de áreas de chuva, elevando o potencial de precipitações intensas na região sertaneja.

Alerta de “perigo” para sete municípios

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como “perigo” para sete municípios do interior pernambucano. O aviso tem validade até as 10h da sexta-feira (20), podendo ser renovado.

Segundo o órgão, o volume de chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar até 100 milímetros por dia. Também há previsão de ventos fortes, com velocidade entre 60 e 100 quilômetros por hora.

Os municípios incluídos no alerta são:



Carnaubeira da Penha



Floresta



Santa Cruz da Baixa Verde



São José do Belmonte



Serra Talhada



Trindade



Verdejante

Diante do risco de ventos intensos e descargas elétricas, a orientação é evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de quedas e de raios, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência ou para mais informações, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.