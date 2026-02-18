Trânsito no Centro do Recife voltará ao normal no domingo (22)

Acessos à Ilha do Recife antigo estavam com fluxo de trânsito alterado em função de interdições para os festejos carnavalescos desde o início do mês. Normalização total ocorrerá no domingo (22)

Trânsito no Centro do Recife está alterado desde o início do mês de fevereiro, em função do Carnaval (Foto: Marina Torres/DP)

O trânsito no Centro do Recife deverá ser totalmente normalizado neste domingo (22). A informação foi confirmada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), durante o balanço do Carnaval 2026, nesta quarta (18).

A Ponte Duarte Coelho, bloqueada desde o dia 6 de fevereiro para a montagem da estrutura do Galo Gigante, seguirá interditada até às 12h do domingo (22), quando será realizada a desmontagem da alegoria, com posterior liberação para o tráfego.

No Bairro do Recife, os bloqueios implantados para garantir a segurança dos foliões já foram desfeitos, com a retomada da circulação de veículos em ruas e avenidas estratégicas da região, como a Avenida Alfredo Lisboa e a Rua Madre de Deus, restabelecendo o fluxo normal de trânsito.

As pontes que funcionaram de forma especial durante o Carnaval também já foram liberadas para o tráfego de veículos, como a Maurício de Nassau e Buarque de Macedo, que estiveram exclusivas para pedestres.

Já a Ponte Princesa Isabel, que teve restrições de circulação e horários específicos para abastecimento e limpeza, também teve o trânsito restabelecido.

Sinistros

Ainda segundo as informações repassadas na coletiva, a operação de mobilidade do Carnaval do Recife registrou uma redução de 67% nos sinistros registrados no entorno da folia, em comparação com o mesmo período de 2025.

Transporte

O Expresso da Folia transportou mais de 35.800 passageiros ao longo dos dias de festa, enquanto os estacionamentos públicos disponibilizados pela Prefeitura do Recife, pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e pelo Tribunal Regional Federal (TRF) também atenderam 17,6 mil veículos atendidos durante o período.

Os foliões que utilizaram os estacionamentos foram responsáveis pela arrecadação de mais de 3 toneladas de alimentos arrecadados serão destinados a 22 instituições parceiras, beneficiando mais de 29 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.