Carnaval 2026: Galo Gigante vai para ponte no sábado (7) e muda trânsito e ônibus no Centro; confira

Cerca de 120 linhas de ônibus terão os itinerários alterados a partir das 11h deste sábado (7), em razão do fechamento da Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife, para a montagem da estrutura do Galo da Madrugada

Mapa mostra interdições de pontes do centro do recife para o Carnaval 2026, segundo a CTTU (Divulgação )

Atenção, cidadão. A Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife, será interditada a partir das 11h deste sábado (7), para a montagem da estrutura do Galo da Madrugada. Em função do bloqueio, o trânsito na região e o fluxo de ônibus serão alterados.

Também haverá interdições em outras pontes na área. O Diario de Pernambuco reuniu quais serão as mudanças. Confira:

Ponte Duarte Coelho

Interditada neste sábado (7), a ponte só será reaberta após a desmontagem do mesmo, no dia 22 de fevereiro.

Agentes de trânsito vão estar presentes nos bloqueios:

Av. Conde da Boa Vista / Rua da Aurora;

Rua do Sol / Ponte Duarte Coelho;

Av. Dantas Barreto / Av. Guararapes.

Ponte Princesa Isabel

A partir do sábado (14), às 5h, a Ponte Princesa Isabel será fechada para veículos. Os ônibus e táxis só poderão acessar a Ponte Princesa Isabel a partir do domingo (15).

O trajeto de ônibus e táxis quando liberados seguirão pela Rua do Sol, Palácio do Campo das Princesas e Rua do Imperador Dom Pedro II. Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

Ponte Maurício de Nassau

Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13), podendo ser antes, a depender do fluxo de pessoas. A previsão para liberação é às 7h da quarta-feira (18).

Ponte Buarque de Macedo

Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13) até as 7h da quarta-feira (18).

Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

Ponte do Limoeiro

Ficará aberta para o tráfego misto, possibilitando o acesso dos condutores aos estacionamentos dos prédios da Prefeitura do Recife, Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF).

A ponte será bloqueada para os carros quando as vagas de estacionamento se esgotarem.

Uma faixa de rolamento da ponte será exclusiva para o Expresso da Folia, ônibus especial que leva os foliões para os polos de animação.

Ônibus

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), o bloqueio viário afetará diretamente os pontos de embarque e desembarque de linhas que circulam pela área central da cidade. Ao todo, serão impactadas 76 linhas convencionais, quatro do sistema BRT e 40 linhas Bacurau.

O consórcio organizou 39 paradas temporárias para o período de interdição. A principal orientação do CTM é que os passageiros utilizem, sempre que possível, o mesmo ponto de desembarque para o retorno da viagem, facilitando a organização do fluxo de ônibus e reduzindo dúvidas durante o deslocamento.

Equipes de orientação ao público

Para auxiliar a população durante as mudanças, o CTM informou que irá disponibilizar equipes de divulgação e orientação logo após o fechamento da ponte. Entre 8 e 13 de fevereiro, os profissionais atuarão das 6h às 12h e das 12h às 18h. Na sexta-feira (13), o atendimento ocorrerá apenas no período da manhã.

Os divulgadores estarão posicionados na Ponte Duarte Coelho, os Terminais Integrados de Santa Rita, Recife e Joana Bezerra, além das estações de BRT Hospício, Derby, Nossa Senhora do Carmo, Guararapes, Soledade e Riachuelo.

Plano de circulação de ônibus com fechamento da Ponte Duarte Coelho

De acordo com o plano de circulação definido pela CTM, ônibus que seguem no sentido subúrbio/Centro e Centro/subúrbio deixarão de cruzar a Ponte Duarte Coelho e passarão a utilizar rotas alternativas, principalmente pelas avenidas Conde da Boa Vista, Cruz Cabugá, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel e Avenida Martins de Barros.

Entre as linhas operadas pela Borborema:

036 – Aeroporto

038 – Residencial Boa Viagem

063 – Jardim Piedade

154 – Jordão

172 – Marcos Freire

258 – Moreno

145 – Alto Dois Carneiros

146 – UR-11

Os ônibus mantiveram o itinerário normal até o Terminal Cais de Santa Rita no sentido Centro, mas realizaram ajustes pontuais no retorno aos bairros.

Já as linhas:

073 – Candeias

333 – Totó

352 – Curado II

362 – Curado IV

170 – Muribeca dos Guararapes

Essas linhas passaram a circular, nos dois sentidos, por vias como a Conde da Boa Vista e a Ponte Princesa Isabel, evitando a área interditada.

As linhas da empresa Caxangá, como:

715 – Alto Santa Terezinha

846 – Águas Compridas

744 – Dois Unidos

745 – Alto José Bonifácio

827 – Jardim Brasil

Terão desvios tanto na ida quanto na volta. No deslocamento para o Centro, os coletivos acessam o Terminal Cais de Santa Rita por ruas do bairro da Boa Vista e pela Ponte Princesa Isabel. No sentido contrário, seguem pela Rua da Aurora, Rua João Lira e Avenida Visconde de Suassuna.

No grupo de linhas operadas pela Conorte, incluindo:

1927 – Ouro Preto

1928 – Maranguape II

1936 – Mirueira

1956 – Igarassu

1957 – Caetés I

1975 – Amparo

1985 – Rio Doce

1995 – Pau Amarelo

As mudanças ocorrem nos dois sentidos. Os ônibus passam a acessar o Centro pelas avenidas Cruz Cabugá e Conde da Boa Vista, seguindo pela Ponte Princesa Isabel até o Terminal Cais de Santa Rita, e retornam aos bairros pelo mesmo corredor viário.

As linhas do Consórcio Recife, como:

523 – Dois Irmãos

533 – Casa Amarela

626 – Brejo

Deixam de utilizar o trajeto habitual pela Ponte Duarte Coelho. No sentido Centro, os coletivos passam a circular pela Rua da Aurora e Ponte Princesa Isabel; no retorno, seguem pela Rua João Lira e Avenida Conde da Boa Vista.

Na operação da Empresa Metropolitana, as linhas:

233 – Cavaleiro

254 – Jaboatão

Mantêm o percurso normal na ida ao Centro, mas retornam aos bairros por rotas alternativas. Saído do Cais Santa Rita, Passando pela Rua Siqueira Campos e rua do Imperador Dom Pedro II

Já os itinerários;

322 – Jardim São Paulo

131 – UR-02

Sofrem ajustes principalmente no sentido Centro/subúrbio, passando pela Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora e Avenida Conde da Boa Vista. As linhas 145 – Alto Dois Carneiros e 146 – UR-11 não têm alteração no itinerário.

As linhas operadas pela empresa Globo, como:

613 – Morro da Conceição

643 – Córrego do Jenipapo, e pela Mobibrasil:

2427 – Monsenhor Fabrício

2457 – São Lourenço

2462 – Loteamento Santos Cosme e Damião

Também passam a circular pela Conde da Boa Vista e pela Ponte Princesa Isabel durante o período de interdição.

Além disso, a linha:

184 – Cabo, da empresa São Judas Tadeu, e a linha 515 – Nova Descoberta, operada de forma compartilhada, terão alterações no sentido Centro/subúrbio, mantendo o acesso ao Terminal Cais de Santa Rita como ponto central da operação.

O CTM orienta que os passageiros fiquem atentos às mudanças, utilizem o Terminal Cais de Santa Rita como referência e procurem os orientadores espalhados pelo Centro da cidade durante o período de interdição.