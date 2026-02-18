Câmeras de reconhecimento facial levam três foragidos à prisão durante o carnaval, diz a SDS

Operação Carnaval 2026 também contabilizou apreensões de armas e prisões em flagrante

Sistema de reconhecimento facial da SDS identificou três foragidos no Carnaval 2026 (DIVULGAÇÃO/SDS)

Três foragidos da Justiça foram presos durante o Carnaval de 2026 após serem identificados pelo sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Dois deles foram capturados durante o desfile do Galo da Madrugada, no sábado (14). O terceiro foi preso em um dos acessos ao Recife Antigo, na segunda-feira (16).

Este último seria um “homicida”, conforme a SDS, foragido do Tribunal de Justiça de Pernambuco desde 2017. Ele foi detido e encaminhado ao Sistema Prisional de Pernambuco.

Conforme a pasta, “as prisões são resultados da integração entre tecnologia e policiamento ostensivo”.

Ainda conforme a Secretaria, também houve apreensão de arma de fogo, munições e arma branca na Ponte Buarque de Macedo, além de uma detenção na Ponte Duarte Coelho com apoio de equipes especializadas, ambas estão localizadas na área central do Recife.

“Somando os esforços de todo o efetivo das forças de segurança de Pernambuco, a Operação Carnaval 2026 utiliza recursos tecnológicos como reconhecimento facial, bodycams, drones e monitoramento aéreo, consolidando um modelo integrado de segurança e garantindo tranquilidade aos foliões em todo o Estado”, acrescenta a SDS.