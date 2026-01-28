Denúncia anônima leva a resgate de mulher vítima de violência doméstica em Caruaru

Vítima foi encontrada após ação integrada do Disque Denúncia, Delegacia da Mulher e Centro de Referência da Mulher

Vítima foi resgatada com ferimento na cabeça (Foto: Reprodução)

Uma mulher vítima de violência doméstica foi resgatada em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, após uma denúncia anônima recebida pelo Disque Denúncia. O caso foi registrado na terça-feira (27), na Comunidade Vila Feliz, no bairro Rendeiras.

De acordo com o Disque Denúncia, as informações apontavam que a mulher vinha sendo agredida pelo próprio companheiro. Assim que a denúncia foi recebida, os dados foram repassados à Delegacia da Mulher de Caruaru, que acionou também a equipe do Centro de Referência da Mulher para averiguação da situação.

As equipes seguiram até o endereço informado e, após diligências, conseguiram identificar a residência, localizar a vítima e o acusado, além de constatar a veracidade dos fatos denunciados. Diante da confirmação do caso de violência doméstica, ambos foram encaminhados à Delegacia da Mulher, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.