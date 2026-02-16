Corpo é encontrado no Canal do Arruda, na Zona Norte do Recife
Identificado com Massilon do Nascimento Silva, de 47 anos, o homem saiu para o Galo da Madrugada no último sábado (14) e não voltou mais para casa
Publicado: 16/02/2026 às 11:04
Homem foi localizado por volta das 7h, por moradores do bairro do Arruda, que acionaram a polícia (Crysli Viana/ DP Foto)
Na manhã desta segunda-feira (16), um corpo foi encontrado sem vida às margens do Canal do Arruda, na Zona Norte do Recife, na altura do Sesc de Casa Amarela. Informações preliminares dão conta que o homem, identificado como Massilon do Nascimento Silva, de 47 anos, saiu para o Galo da Madrugada no último sábado (14) e não voltou mais para casa.
De acordo com o enteado de Massilon, Leonardo Nascimento, ele foi para o bloco acompanhado pela esposa. "Ele queria beber mais e ela não queria, aí ela veio na frente, disse que ia embora e ele disse que ia pegar bebida", conta.
Sem o retorno do marido e sem notícias sobre ele, a mulher chegou a procurá-lo em hospitais e delegacias, sem sucesso. "Não tinha inimizade com ninguém", lamenta Leonardo.
O corpo de Massilon só foi localizado às 7 horas desta segunda-feira, por moradores do bairro do Arruda que passavam pelo local. Ele estava sem camisa, vestia short e tênis.
O Corpo de Bombeiros já atua para resgatar o corpo. Viaturas da Polícia Militar e do IML também estão no local.