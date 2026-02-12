Colisão entre moto e carro deixa agricultor morto em Angelim, no Agreste de Pernambuco
O acidente de trânsito aconteceu na noite desta quarta-feira (11), na rodovia PE-187
Publicado: 12/02/2026 às 12:24
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)
Um agricultor morreu após sofrer um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (11), na rodovia PE-187, em Angelim, no Agreste de Pernambuco.
De acordo com as informações, João Gonçalves de Mendonça, de 55 anos, estava pilotando uma motocicleta quando colidiu de frente com um carro de passeio que trafegava no sentido contrário.
Com o impacto, João foi arremessado da motocicleta. Ele morreu no local, antes da chegada do socorro.
A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC).
Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.
O caso segue sob a responsabilidade da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns.
“Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstância do acidente”, declarou a Polícia Civil de Pernambuco.