Menina de 11 anos morre atropelada por van na BR-116, no Sertão de Pernambuco
Acidente ocorreu próximo à comunidade do Murici, em Cabrobó; motorista prestou depoimento à Polícia Civil após teste de bafômetro dar negativo
Publicado: 13/02/2026 às 17:56
Menina de 11 anos morreu após ser atropelada por van na BR-116 (Foto: PRF)
Uma menina de 11 anos morreu após ser atropelada por uma van, nesta sexta-feira (13), em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. O acidente aconteceu na BR-116, próximo a comunidade do Murici.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro passou pelo teste do bafômetro, cujo resultado foi normal, e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil (PCPE) para prestar depoimento.
A menina era estudante da rede municipal de ensino.
Nas redes sociais, a Secretaria de Educação (SEDUC) de Cabrobó lamentou a morte da jovem e prestou solidariedade aos familiares e conhecidos da menina.
“Diante deste momento de dor e consternação que atinge toda a comunidade escolar, informamos que o Carnaval da Educação, que seria realizado nesta data, será adiado para o dia 20 de fevereiro”, disse a pasta.
Em nota, a PCPE informou que as investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação dos fatos.
Leia o comunicado da Secretaria de Educação:
“É com profundo pesar que a Secretaria Municipal de Educação comunica o falecimento da estudante da Escola Municipal Presidente Costa e Silva.
Diante deste momento de dor e consternação que atinge toda a comunidade escolar, informamos que o Carnaval da Educação, que seria realizado nesta data, será adiado para o dia 20 de fevereiro.
Neste instante de imensa tristeza, nos unimos em solidariedade aos familiares, amigos, colegas e profissionais da escola, desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda.
Que Deus conforte o coração de todos.
Contamos com a compreensão e sensibilidade da nossa comunidade.
Secretaria Municipal de Educação”.