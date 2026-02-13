Menina de 11 anos morre atropelada por van na BR-116, no Sertão de Pernambuco

Acidente ocorreu próximo à comunidade do Murici, em Cabrobó; motorista prestou depoimento à Polícia Civil após teste de bafômetro dar negativo

Menina de 11 anos morreu após ser atropelada por van na BR-116 (Foto: PRF)

Uma menina de 11 anos morreu após ser atropelada por uma van, nesta sexta-feira (13), em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. O acidente aconteceu na BR-116, próximo a comunidade do Murici.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro passou pelo teste do bafômetro, cujo resultado foi normal, e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil (PCPE) para prestar depoimento.

A menina era estudante da rede municipal de ensino.

Nas redes sociais, a Secretaria de Educação (SEDUC) de Cabrobó lamentou a morte da jovem e prestou solidariedade aos familiares e conhecidos da menina.

“Diante deste momento de dor e consternação que atinge toda a comunidade escolar, informamos que o Carnaval da Educação, que seria realizado nesta data, será adiado para o dia 20 de fevereiro”, disse a pasta.

Em nota, a PCPE informou que as investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação dos fatos.

Leia o comunicado da Secretaria de Educação:

Pequenos foliões ganham espaço nos parques do Recife neste Carnaval

Três adolescentes são apreendidos suspeitos de arremessar cão do alto de um prédio em SC

Mulher morre após ser baleada durante bloco de carnaval no Alto do Pascoal, na Zona Norte do Recife Veja também:

“É com profundo pesar que a Secretaria Municipal de Educação comunica o falecimento da estudante da Escola Municipal Presidente Costa e Silva.

Diante deste momento de dor e consternação que atinge toda a comunidade escolar, informamos que o Carnaval da Educação, que seria realizado nesta data, será adiado para o dia 20 de fevereiro.

Neste instante de imensa tristeza, nos unimos em solidariedade aos familiares, amigos, colegas e profissionais da escola, desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda.

Que Deus conforte o coração de todos.

Contamos com a compreensão e sensibilidade da nossa comunidade.

Secretaria Municipal de Educação”.

