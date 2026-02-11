Motociclista morre após colisão com Tesla na Zona Sul de São Paulo

(Reprodução)

Um motociclista de 32 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (11), após se envolver em um acidente com um Tesla Cybertruck no Túnel Max Feffer, na Avenida Cidade Jardim, na Zona Sul de São Paulo. A batida aconteceu nas primeiras horas da madrugada, quando as equipes de resgate foram acionadas para o local do acidente.

Imagens de câmeras de segurança mostram o carro atravessando a Avenida Nove de Julho com o sinal verde para entrar no túnel e atingindo a motocicleta, que seguia em direção contrária. Com o impacto, a moto foi arrastada por cerca de 10 metros, segundo relatos das autoridades. O motociclista foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, onde não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações do g1, a via ficou parcialmente bloqueada para a atuação das equipes de resgate, perícia e remoção do veículo envolvido, mas foi liberada por volta das 6h05, conforme informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As autoridades também acionaram a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.

O motorista do Tesla, de 36 anos, permaneceu no local, prestou socorro e entregou às autoridades as imagens registradas pela câmera de bordo do veículo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, ele não apresentava sinais de embriaguez no momento do atendimento. A Polícia Civil investiga se o motociclista pode ter avançado o sinal vermelho, o que teria contribuído para a colisão.

O Tesla Cybertruck é um veículo elétrico de alto valor, conhecido pelo design “futurista” e exótico, com versões no Brasil avaliadas em cerca de R$1,7 milhão a R$2 milhões, que ganhou destaque nas ruas por seu visual diferenciado e tecnologia embarcada.

O casal que estava no carro foi levado à delegacia do 14º Distrito Policial (Pinheiros) para prestar depoimento. As investigações continuam para esclarecer a dinâmica completa do acidente e eventuais responsabilidades.

*Com informações do g1