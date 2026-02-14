Carnaval 2026: "soldadinhos" e palhaço de filme são atrações no desfile do Galo da Madrugada

O clube de máscaras arrasta multidão pelas ruas centrais do Recife, neste Sábado de Zé Pereira (14)

Fantasias e personagens no bloco Galo da Madrugada 2026. Fotos: Rafael Vieira/DP Foto (Rafael Vieira/DP Foto)

As fantasias levaram cores e muito brilho ao desfile do Galo da Madrugada, neste Sábado de Zé Pereira (14), no Centro do Recife.

O clube de máscaras arrasta multidão pelas ruas centrais do Recife.

Um grupo se transformou em árvore cheia de “soldadinhos”, aqueles bichinhos pretos com um “desenho” branco.

Eles estava com chapéus, simulando os pequenos animais.

Teve gente que preferiu brincar só, mas fantasiado. O palhaço “Penniwise”, do Filme “IT” ou ‘A Coisa” surgiu no desfile.

Um casal apareceu com as tradicionais fantasias de Mateus e Catirina, personagens do folclore nordestino brasileiro.