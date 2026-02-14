Carnaval 2026: café da manhã reforçado garante energia para desfile do Galo da Madrugada

Café da manhã do maior bloco do mundo reúne convidados no Forte das Cinco Pontas antes de nove horas de cortejo pelas ruas do Recife

Café da manhã regional garante energia para desfile do Galo (Crys Viana/DP)

Para encarar as cerca de nove horas de folia e os 6,5 quilômetros de percurso do 47º desfile do Galo da Madrugada, foliões e convidados participaram, neste sábado (14), do tradicional café da manhã que antecede a saída do bloco. O evento tem a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do prefeito João Campos (PSB) e da governadora Raquel Lyra (PSD).

Realizado desde 1979, o café da manhã do bloco marca oficialmente a concentração para o desfile. Os convidados começaram a chegar a partir das 7h e foram recepcionados pelo presidente do Galo, Rômulo Meneses, e pela primeira-dama da agremiação, Ana Neri. O cortejo teve início às 9h, com saída pelas ruas do bairro da Boa Vista.

“A nossa expectativa é sempre muito positiva. Queremos que todos brinquem com muita animação, com saúde e respeitando o espaço do outro. O frevo é uma dança de contato, você empurra para lá, empurra para cá, mas sempre com respeito, sem excessos”, afirmou o presidente do Galo

Cardápio regional

O serviço gastronômico reuniu bolos regionais, como macaxeira, bolo de rolo e bolo de noiva, além de frutas e pães. Como novidade, o cardápio passou a incluir iguarias do Box de Seu Vavá, localizado no Mercado São José, uma referência à tradição dos organizadores, que antigamente tomavam café no local antes de seguir para o Galo.

“Rômulo me convidou porque também faço parte da diretoria do Galo, praticamente desde a fundação. Comecei no Galo em 1978. Ele teve essa ideia e me convidou para montar esse estande com o Mercado São José para homenagear o Galo e o próprio mercado, que já foi homenageado pelo bloco. A história do Galo faz parte da minha vida. Vi toda a trajetória e participei de tudo até hoje. Ainda tenho, graças a Deus, energia e alegria para participar de mais um desfile”, afirmou Valdemir Melo, proprietário do box.

O café da manhã integra a programação oficial do bloco e antecede o desfile que transforma o centro da cidade em um dos maiores eventos carnavalescos do mundo.

