Carnaval 2026: "Lula está realizado em participar do Galo", diz ministro da Saúde

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou do café da manhã do galo da madrugada, neste Sábado de Zé pereira (14), no centro do Recife

Ministro Alexandre Padilha e prefeito João Campos participaram do café da manhã do Galo (Crys Viana/DP)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou do café da manhã do Galo da Madrugada, nesta manhã de Sábado de Zé Pereira (14).

Ao chegar ao Forte Cinco Pontas, no bairro de São José, no Centro, o ministro falou sobre a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Carnaval 2026, no Recife.

“Ele está muito feliz.”, declarou.

Padilha disse que o presidente “está muito realizado por participar do Galo da Madrugada pela primeira vez como chefe de Estado”.

“Pernambuco sempre o recebeu muito bem, e ele decidiu começar a agenda por aqui, por ser o melhor Carnaval do Brasil. Está muito feliz em estar no Recife”, declarou.

O ministro ressaltou a importância de as pessoas se cuidarem durante o carnaval.

“Venha protegido e hidratado. Se beber, não dirija, evite confusões e use camisinha. Hoje há preservativo masculino, feminino, PrEP, opções sensíveis, ou seja, há diversos recursos para garantir a saúde. A ideia é que as pessoas se protejam, aproveitem a festa com segurança e possam viver muitos outros carnavais”, disse.