Carnaval 2026: com muito frevo, Galo toma conta do Recife neste Sábado de Zé Pereira; veja como será o desfile
Com o tema "Frevo no Planeta Galo", o Clube de Máscaras Galo da Madrugada promete arrastar 2,5 milhões de pessoas no desfile, que começa às 9h.
Publicado: 14/02/2026 às 05:48
O Galo da Madrugada foi idealizado numa reunião familiar em 1978. Os primeiros componentes tinham por objetivo resgatar o Carnaval de rua do Recife. (Rafael Vieira/DP Foto)
O Galo da Madrugada, considerado o “maior bloco de carnaval do mundo”, segundo o Guiness Book, vai às ruas do Centro do Recife, neste Sábado de Zé Pereira (14).
Com o tema “Frevo no Planeta Galo”, o clube promete arrastar 2,5 milhões de pessoas no desfile, que começa às 9h.
Com a expectativa de receber o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o evento terá 30 trios elétricos, que farão percurso de 6,5 quilômetros.
Segundo a organização, o desfile terá a seguinte ordem:
Orquestra Metais / convidados: Ed Carlos, Irah Caldeira e Tiago Asfora (Trio da Acessibilidade - acompanha a ala de PCD’s)
Gustavo Travassos / convidados: Juba Valença, Luizinho de Serra, Laís Senna, Don Tronxo e Cassius Cavalcanti
Raphaela Santos / convidada: Lari Lauany
André Rio / convidados: Carla Rio, Mônica Ferraz, Uana, Liv Moraes e Ciel Santos
Nena Queiroga
Elba Ramalho
Almir Rouche / Rômulo Santaray
Spok / convidada: Priscila Senna
Asas da América
Orquestra Popular do Recife, Almério e Flaira Ferro / convidado: Chico César
Clara Sobral
Geraldinho Lins
Quinteto Violado / convidados: Marina Mar, Bia Medeiros, Tyson Jr e Gutto Pimenta
Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
Nonô Germano / convidados: Dinah Santos, Poli, Clau Malu e Edu Alves
Gerlane Lops / convidado: Rafa Grun
Michelle Melo / convidado: MC Dread, Banda Kitara, George Gigi, Vitória Kelly, Bianka Nicole e Karla do Barui
Bia Villa-Chan / convidados: Marquinhos Maraial e Rubens Mendes
Romero Ferro
Silvana Salazar
Banda Som da Terra / convidada: Karla Karolla
Banda Inove
Banda Kid Camaleão / convidado: Victor Camarote
Fabiana Pimentinha / convidados: Marlene Andrade, Gaby Lapenda, Maria Fulô e Rafael Lua
Cinthia Barros e Loirão / convidado: Anderson Ribeiro
Banda Tentação e Noara Marques / convidado: Serginho Alves
Banda Pinguim
Telmo Santiago e Gui Menezes
Maestro Lúcio Azevedo / convidados: Felipe Arruda e Danny Feitosa
Nego Thor / convidados: Jefferson Rouche e Luiza Pérola
Café da manhã
A festa começa às 7h, com o ttradicional Café da Manhã do Galo da Madrugada.
Ele é realizado momentos antes do saída do desfile do bloco, no Forte das Cinco Pontas.
Durante o café, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vai falar sobre as ações de prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's) durante o carnaval.
O café encerra-se às 9h, quando uma queima de fogos em cinco pontos diferentes do Bairro de São José.