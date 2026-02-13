Carnaval 2026: conheça os aplicativos e portais que ajudam o folião a organizar a agenda de Momo

Com a ideia de organizar a agenda de shows e blocos dos foliões, o Diario de Pernambuco reuniu alguns aplicativos e sites que irão divulgar a programação do Carnaval 2026 no estado

Abertura do carnaval no Marco Zero, no Recife (Wesley D'Almeida/ PCR)

O Carnaval de Pernambuco oferece uma enorme variedade e quantidade de atrações, ritmos e locais de folia. Da troça das ladeiras de Olinda aos shows do Marco Zero, no Recife, passando pelos papangus de Bezerro. E por aí vai.

Dentre tantas opções, o Diario de Pernambuco reuniu aplicativos e portais que ajudam o folião a organizar suas agendas da folia, com horário e datas dos shows que irão acontecer em todo o estado.

Conecta Recife

O aplicativo Conecta Recife, já utilizado pelos moradores da capital para acesso aos serviços da Prefeitura, oferece aos foliões a extensa programação carnavalesca, detalhando dias e horários das apresentações, em cada polos e palcos dos shows.

O mesmo conteúdo pode ser acessado pelo portal da PCR: carnaval.recife.pe.gov.br.

Além da programação, o aplicativa traz outras funcionalidades. Uma das novidades deste ano é o perfil digital do folião, que permite incluir fotos, informações básicas e aplicar temas carnavalescos personalizados, com mensagens bem-humoradas e típicas da festa, como “Tô solteiro” e “Primeiro carnaval”.

O Conecta Recife também passa a oferecer um sistema de conexão entre pessoas, criado para transformar encontros nas ruas em vínculos digitais. Cada usuário irá receber um código exclusivo e um QR Code, que podem ser compartilhados e escaneados pelo celular, facilitando conexões de forma prática, segura e não invasiva.

Além disso, o app disponibiliza um álbum de figurinhas colecionáveis, com 24 artes inspiradas em blocos, personalidades, símbolos e espaços marcantes do carnaval recifense.

As figurinhas podem ser conquistadas a partir de interações com amigos na plataforma. Ao fim da festa, o folião poderá acessar uma retrospectiva visual personalizada, reunindo seus melhores momentos no Carnaval do Recife.

Além das novas funcionalidades, a ferramenta também concentra as inscrições para o Espaço da Acessibilidade e disponibiliza o Mapa da Folia, que ajuda o público a localizar polos e demais equipamentos de serviços da prefeitura durante o carnaval.

Portal Cultura PE

Outra opção para conferir a programação do Carnaval 2026 é o portal Cultura PE, site oficial da Secretaria de Cultura de Pernambuco (SECULT-PE).

Acessando o portal, os foliões têm acesso a toda a programação do Festival Pernambuco Meu País, nos diversos palcos espalhados pelo estado.

Durante carnaval, além de Recife e Olinda, o Pernambuco Meu País estará presente em Ipojuca, Arcoverde, Belém de São Francisco, Bezerros e Triunfo.

Olinda

A Prefeitura de Olinda lançou na semana pré-carnavalesca o seu portal e aplicativo do Carnaval 2026.

A partir de uma aba no endereço oficial da PMO, o folião acessa o portal do carnaval. Além da programação com horários das saídas das agremiações olindenses, o site oferece outras funcionalidades.

É o caso do mapa da cidade, notícias sobre o carnaval, câmeras ao vivo e o serviço de achados e perdidos.

O mesmo conteúdo pode ser encontrado no aplicativo, que também é disponibilizado no portal.

Bezerros

Em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, o tradicional Carnaval do Papangu 2026 ganhou um toque de inovação.

Estudantes do curso de Rede de Computadores da Escola Técnica Estadual (ETE) Maria José Vasconcelos desenvolveram um aplicativo que reúne toda a programação carnavalesca do município.

A ferramenta apresenta as atrações e os shows, da quinta-feira (12) até terça-feira (17), com a divisão por polos. Abas com serviços úteis ao folião, como postos médicos, segurança, banheiros públicos e alimentação, também foram disponibilizadas pelos alunos da ETE.

O aplicativo também conta com recursos de acessibilidade, disponibilizando uma versão em inglês e espanhol, a fim de alcançar os turistas.

O app traz também a importância histórica dos papangus, figuras mascaradas que saem pelas ruas da cidade durante o carnaval, assustando e divertindo os foliões.

Blocos de Rua.com

Além dos aplicativos e portais oficiais, uma boa opção para se programar é a plataforma digital Blocos de Rua.com.

A plataforma, que cobre a folia em 10 cidades brasileiras e reúne informações de mais de 3 mil eventos, entre blocos, ensaios e festas oficiais e independentes.

A programação das agremiações e shows em Olinda e no Recife está na ponta dos dedos.

PE no Carnaval

Outra opção para não depender dos canais oficiais da folia é o PE no Carnaval, plataforma que há alguns carnavais ajuda os foliões a organizar as suas agendas com toda multiplicidade de opções.

A ferramenta traz programação, notícias e serviços não apenas das cidades-irmãs Olinda e Recife, assim como dos polos carnavalescos espalhados pelos outros municípios de Pernambuco.