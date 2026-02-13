Carnaval 2026: Filme O Agente Secreto ganha destaque no desfile do Galo da Madrugada

No desfile do Galo, no sábado (14), um trio elétrico fará apresentação especial para homenagear o Agente Secreto, candidato ao Oscar em quatro categorias

Wagner Moura protagoniza 'O Agente Secreto' (Divulgação)

A Prefeitura do Recife anunciou uma “surpresa” para o desfile do Galo da Madrugada, no sábado (14), no Centro, homenageando o filme "O Agente Secreto", que concorre ao Oscar em quatro categorias.

Um trio elétrico promoverá a réplica de um espetáculo que foi apresentado pela primeira vez em Paris, no ano passado.

É uma apresentação da Orquestra Popular do Recife, regida pelo maestro Ademir Araújo, além do grupo de dança Guerreiros do Passo e dos cantores Almério e Flaira Ferro.

A ação promoveu a estreia em circuito aberto mundial de “O Agente Secreto”, filme do recifense Kleber Mendonça Filho, no encerramento do Cinéma Paradiso Louvre. O Trio será o quarto a desfilar.

Sob a batuta do maestro Ademir Auaújo (Formiga), a Orquestra popular do Recife irá celebrar o ‘fervo’ dos Guerreiros do Passo, convidando a multidão a participar da folia que irá reverenciar o frevo e suas origens com canções instrumentais como Três da Tarde (Lídio Francisco e Lídio Macacão), Relembrando o Norte (Severino Araújo) e o clássico Vassourinhas, de Joana Batista e Matias da Rocha.

No trio, Almério e Flaira Ferro são os representantes da nova geração, em um repertório que incluirá "Bom Demais" (J. Michiles), "Frevo Mulher" (Zé Ramalho), "Voltei Recife" (Luiz Bandeira) e "Pagode Russo" (Luiz Gonzaga) além da "Ciranda de Maluco", de Otto.

No chão, a evolução dos Guerreiros do Passo promete encantar os foliões, convidando todos a dançar e a reproduzir as cenas em que o protagonista Marcelo/ Armando é abraçado pela multidão ao sair do Cinema São Luiz, local de afeto geográfico do filme e também testemunha ocular da alegoria gigante da Ponte Duarte Coelho, onde reina, até o próximo domingo (22), o Galo Folião Fraterno.