Carnaval 2026: saiba como ir de ônibus para o desfile do Galo da Madrugada no Recife

Para conferir a relação detalhada de quais linhas atenderão cada uma das paradas especiais, os foliões devem acessar o oficial de Grande Recife.

Para os foliões que irão curtir o Desfile do Galo da Madrugada, que deve tomar as ruas do Centro do Recife neste sábado (14), uma das opções para chegar ao bloco são as linhas de ônibus, que terão esquema especial de mobilidade.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), serão ativadas, exclusivamente para o Sábado de Zé Pereira, 19 paradas temporárias numeradas de 40 a 58. Esses equipamentos estão distribuídos pelos bairros de Santo Antônio, São José, Boa Vista, Santo Amaro e Bairro do Recife.

Além dessas novas paradas, os foliões poderão embarcar e desembarcar nos terminais Largo da Paz e Santa Rita.

Segundo o CTM, a medida visa organizar o atendimento das linhas que terão seus itinerários alterados devido às interdições viárias. O plano operacional do CTM abrange tanto o serviço regular diurno quanto as linhas Bacurau.

As alterações de itinerários das linhas de ônibus devem ser iniciadas independentemente dos bloqueios no sistema viário que serão realizados pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU/Recife), cuja as previsões, segundo o CTM, terá início às 6h do sábado (14).

Segundo o CTM, toda estratégia montada contempla mudanças nos Planos de Circulação e na localização de pontos de embarque e desembarque em toda a área central da capital, visando garantir o fluxo do Sistema de Transporte Público de Passageiros diante da megaestrutura do Galo da Madrugada.

Uma das linhas que serão ativadas para o bloco é a 117 - Circular do Galo, que sairá, a partir das 5h30, da Praça General Carlos Pinto (Shopping Tacaruna), e seguirá pela Av.Cruz Cabugá, Ponte do Limoeiro, Av. Cais do Apolo(Parada 58 e 54 - RETORNO).

Também será ativada às 7h a linha expressa 067- Shopping Guararapes / Galo, com saída do estacionamento do Shopping Guararapes, com retorno no Cais de Santa Rita.

Para conferir a relação detalhada de quais linhas atenderão cada uma das paradas especiais, os foliões devem acessar o oficial do Grande Recife.

A orientação do Consórcio é que o passageiro tente, sempre que possível, utilizar o mesmo local de desembarque para realizar a viagem de retorno, facilitando a referência em meio às mudanças temporárias.

BRT

Durante o Sábado de Zé Pereira, os BRTs do corredor Leste/Oeste seguirão até a Praça do Derby, onde retornarão para os seus terminais.

Entre as linhas de BRT desse corredor que funcionarão neste sábado (14), estão: 2437 - TI Caxangá (Conde da Boa Vista); 2441 - TI CDU (Conde da Boa Vista); 2441 - TI CDU (Conde da Boa Vista) VIA PCR; 2444 - TI GETÚLIO VARGAS (Conde da Boa Vista); e 2480 - TI CAMARAGIBE (Derby).

Já com relação ao corredor Norte/Sul, todas as estações estarão fechadas a partir desta sexta-feira (13). Toda a operação será feita por ônibus convencionais, que atenderão às paradas normais.

Na Quarta-feira de Cinzas, as estações do Corredor Norte/Sul abrirão normalmente e a operação volta com veículos BRT.

Expresso da Folia

Outra opção para os foliões são as linhas do Expresso Galo que sairão dos shoppings Tacaruna, Plaza, RioMar e Recife. A operação dessas linhas ocorrerá das 7h às 18h.

O valor da passagem, que garante a ida e volta, custará R$ 25. Os usuários poderão realizar o pagamento da passagem por meio de pix, cartão de crédito, cartão de débito ou dinheiro. Os shoppings disponibilizarão estacionamento com tarifa fixa de R$ 15,50.

Os pontos de desembarque do Expresso Galo que sairão dos shoppings Plaza e Tacaruna será ao lado do estacionamento do Paço Alfândega.

Já os dos shoppings Recife e Riomar, o desembarque acontecerá embaixo do Viaduto Cinco Pontas.



Confira as localizações das 19 paradas temporárias

Parada 40: RUA DOM BÔSCO, em frente ao antigo Colégio Americano Batista

Parada 41: RUA DOM BÔSCO, em frente ao antigo Colégio Americano Batista

Parada 42: RUA DO PRÍNCIPE, lado oposto à Unicap

Parada 43: RUA DOS PALMARES, em frente ao INSS

Parada 44: RUA GERVÁSIO PIRES, em frente ao imóvel n° 1.029

Parada 45: AV. MÁRIO MELO, em frente à Escola Sylvio Rabelo

Parada 46: AV. MÁRIO MELO, em frente à Escola Sylvio Rabelo

Parada 47: AV. MÁRIO MELO, em frente à Escola Waldemar de Oliveira

Parada 48: AV. MÁRIO MELO, em frente à Escola Cônego Rochael de Medeiros

Parada 49: AV. MÁRIO MELO, logo após à Rua da Fundição

Parada 50: AV. MARIO MELO, lado oposto à Escola Waldemar de Oliveira

Parada 51: AV. MÁRIO MELO, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo

Parada 52: AV. MÁRIO MELO, lado oposto à Escola Sylvio Rabelo

Parada 53: AV. MÁRIO MELO, logo após à Rua São Geraldo

Parada 54: RUA DOS PALMARES, em frente à Assembleia de Deus

Parada 55: RUA DOS PALMARES, em frente à Praça Nelson Ferreira

Parada 56: RUA DOS PALMARES, logo após à Rua do Pombal

Parada 57: AV. CAIS DO APOLO, lado oposto ao Banco do Brasil