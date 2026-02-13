Carnaval 2026: saiba quais são as ruas do Recife que serão interditadas para o Galo da Madrugada

As interdições já começam a partir das 21h desta sexta (13) em algumas ruas que compõem os bairros de São José e Santo Antônio, além da Avenida Sul, que será bloqueada no sentido cidade. Avenidas Conde da Boa Vista e Cruz Cabugá serão bloqueada no sábado (14)

As pessoas que circulam pela área central do Recife devem ficar atentas às interdições de algumas vias para o desfile do Galo da Madrugada, que serão iniciadas nesta sexta-feira (13), segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU/Recife).

De acordo com o órgão, algumas ruas que compõem os bairros de São José e Santo Antônio, onde haverá concentração do bloco, serão fechadas a partir das 21h desta sexta (13), como a Rua do Sol, Rua Siqueira Campos, Avenida Guararapes e Rua Imperial.

Além dessas vias, a Avenida Sul também será bloqueada no sentido cidade, nas proximidades da Rua General Estilac Leal (antigo pontilhão).

No Viaduto Capitão Temudo, haverá bloqueio das alças que dão acesso à Rua Imperial. Dessa forma, o acesso ao bairro de Afogados será feito pela Avenida Saturnino de Brito, Rua Comandante Antônio Manhães de Mato e Rua General Estilac Leal.

Já quem vem da Ponte Joaquim Cardoso, próximo ao Imip, não poderá acessar a Rua Imperial e deverá seguir para o bairro de Afogados pela Avenida Beira Rio.

Todas essas interdições seguirão até às 20h do Sábado (14).

No Sábado de Zé Pereira, a partir das 4h, também haverá interdição de trânsito na Avenida Cruz Cabugá, no cruzamento com a Avenida Mário Melo, onde os ônibus e demais veículos deverão retornar pela própria Mário Melo ou seguir pela Rua dos Palmares.

A Rua Princesa Isabel também será bloqueada a partir do cruzamento com a Rua do Hospício. Com isso, os condutores vindos da Rua do Príncipe deverão realizar o giro à esquerda para acessar a Avenida Cruz Cabugá no sentido Olinda.

A Avenida Conde da Boa Vista também estará bloqueada e os ônibus e veículos deverão retornar na Rua Dom Bosco. Quem estiver na Zona Oeste ou na Zona Sul em direção à Zona Norte deverá utilizar a Avenida Governador Agamenon Magalhães como rota alternativa.

Situação das Pontes durante o Carnaval

Ponte Princesa Isabel

A partir do sábado (14), às 5h, a Ponte Princesa Isabel será fechada para veículos, com os ônibus e táxis só podendo acessar a Ponte Princesa Isabel a partir do domingo (15).

Assim que liberado, o trajeto de ônibus e táxis seguirão pela Rua do Sol, Palácio do Campo das Princesas e Rua do Imperador Dom Pedro II.

Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

Ponte Maurício de Nassau

A ponte está interditada para circulação de veículos desde a tarde da quinta-feira (12), sendo exclusiva para circulação de pedestres. A previsão para liberação é às 7h da quarta-feira (18).

Ponte Buarque de Macedo

Assim como a Ponte Maurício de Nassau, a Ponte Buarque de Macedo está interditada para circulação de veículos, sendo exclusiva para pedestres, desde a tarde desta quinta (12).

A liberação da ponte para o fluxo de veículos deve acontecer às 7h da quarta-feira (18). Apesar disso, a ponte será aberta diariamente das 6h às 12h para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

Ponte do Limoeiro

Já a Ponte do Limoeiro ficará aberta para o tráfego misto, possibilitando o acesso dos condutores aos estacionamentos dos prédios da Prefeitura do Recife, Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF), que estarão abertos das 12h às 4h.

A ponte será bloqueada para os carros quando as vagas de estacionamento se esgotarem. Uma faixa de rolamento da ponte será exclusiva para o Expresso da Folia.

Equipes da CTTU

Durante todo o Carnaval 2026, 531 profissionais da CTTU, entre agentes e orientadores de trânsito, além de monitores do serviço de transportes, irão reforçar as ações para auxiliar no deslocamento seguro das pessoas que desejam aproveitar a festa.

Uma das orientações do órgão é que os condutores fiquem atentos à sinalização viária de proibição de estacionamento e, ainda, não estacionem de forma irregular, como em áreas de calçadas ou faixas de pedestres.

Segundo a CTTU, a fiscalização será intensificada para coibir essas práticas que colocam em risco os foliões.