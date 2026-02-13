Chuva deve diminuir e programação do Carnaval 2026 desta sexta (13) está mantida, diz Prefeitura do Recife
A capital está em estágio de atenção desde as 12h50 desta sexta (13)
Publicado: 13/02/2026 às 14:10
A "tendência é de redução das chuvas nas próximas horas", diz a Prefeitura do Recife (Foto: André Guerra/DP)
A Prefeitura do Recife informou que a programação do Carnaval, desta sexta-feira (13), está mantida. Por conta das chuvas, a capital está em estágio de atenção desde as 12h50.
Em nota, a gestão municipal informou que a “tendência é de redução das chuvas nas próximas horas” e, por isso, a programação seguirá.
No palco principal da festa, no Marco Zero, no Bairro do Recife, os shows estão previstos para começar às 16h com o desfile de agremiações campeãs do grupo especial. Ao longo da noite a programação terá Maestro Spok com convidados, Vanessa da Mata, Iza e Raphaela Santos.
Chuvas
Nas redes sociais, a prefeitura informou que já existem “ocorrências em pelo menos um local da cidade e alteração perceptível na rotina urbana, causada pela situação meteorológica (alagamentos ou congestionamentos)”.
Por meio de nota, o Centro de Operações do Recife (COP) afirmou que nas últimas 3 horas, foram registradas chuvas que chegaram a 52,2mm no pluviômetro situado na sede da Apac.
Alerta para RMR e Zona da Mata
Na noite dessa quinta (12), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta para a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata.
"A atuação do Vórtice Ciclônico em Altos Níveis, em associação com a confluência dos ventos em baixos níveis permanecem favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva moderada (pontualmente forte) na Zona da Mata e na Região Metropolitana do Recife", detalhou a agência.