Vida Urbana
CLIMA

Temporal deixa o Recife debaixo d’água nesta sexta; confira o ranking dos locais onde mais choveu em Pernambuco

Nas últimas 3 horas, a chuva alagou o Recife com acúmulo de água superior a 50mm; Zona da Mata também esta sendo castigada pela chuva desta sexta

Diario de Pernambuco

Publicado: 13/02/2026 às 13:44

Recife debaixo da chuva/Rafael Vieira/DP

Recife debaixo da chuva (Rafael Vieira/DP)

Chove forte no Recife desde o final da manhã desta sexta-feira (13).

De acordo com Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o acúmulo de água na capital pernambucana ultrapassou os 50mm, nas últimas três horas, gerando alagamentos e muitas ruas e avenidas da cidade.

O quadro de monitoramento de chuva em tempo real da Apac mostra que a chuva não está castigando apenas a Região Metropolitana do Recife.

O segundo município onde mais choveu no estado, no mesmo período, foi Timbaúba, na Zona da Mata Norte, com 38,2mm.

Logo após vem Buenos Aires e Itambé, ambas também na Mata Norte, com 27,2mm e 21,4mm, respectivamente.

 

