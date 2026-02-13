Temporal deixa o Recife debaixo d’água nesta sexta; confira o ranking dos locais onde mais choveu em Pernambuco
Nas últimas 3 horas, a chuva alagou o Recife com acúmulo de água superior a 50mm; Zona da Mata também esta sendo castigada pela chuva desta sexta
Publicado: 13/02/2026 às 13:44
Recife debaixo da chuva (Rafael Vieira/DP)
Chove forte no Recife desde o final da manhã desta sexta-feira (13).
De acordo com Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o acúmulo de água na capital pernambucana ultrapassou os 50mm, nas últimas três horas, gerando alagamentos e muitas ruas e avenidas da cidade.
O quadro de monitoramento de chuva em tempo real da Apac mostra que a chuva não está castigando apenas a Região Metropolitana do Recife.
O segundo município onde mais choveu no estado, no mesmo período, foi Timbaúba, na Zona da Mata Norte, com 38,2mm.
Logo após vem Buenos Aires e Itambé, ambas também na Mata Norte, com 27,2mm e 21,4mm, respectivamente.