Recife entra em estágio de atenção por causa da chuva nesta sexta (13)
Segundo a Prefeitura do Recife, a tendêcia é a redução das chuvas nas próximas horas
Publicado: 13/02/2026 às 13:52
O Recife está em estágio de atenção por causa das chuvas desta sexta (13) (Foto: Ricardo Novelino/DP)
O Recife entrou em estágio de atenção por causa das chuvas da manhã desta sexta-feira (13).
Nas redes sociais, a prefeitura informou que já existem “ocorrências em pelo menos um local da cidade e alteração perceptível na rotina urbana, causada pela situação meteorológica (alagamentos ou congestionamentos)”.
Por meio de nota, o Centro de Operações do Recife (COP) afirmou que nas últimas 3 horas, foram registradas chuvas que chegaram a 52,2mm no pluviômetro situado na sede da Apac.
A gestão municipal informou que a “tendência é de redução das chuvas nas próximas horas e a programação do Carnaval está mantida”.
Alerta para RMR e Zona da Mata
Na noite dessa quinta (12), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta para a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata.
"A atuação do Vórtice Ciclônico em Altos Níveis, em associação com a confluência dos ventos em baixos níveis permanecem favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva moderada (pontualmente forte) na Zona da Mata e na Região Metropolitana do Recife", detalhou a agência.