Mulher morre após ser baleada durante bloco de carnaval no Alto do Pascoal, na Zona Norte do Recife

O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (13), no Alto do Pascoal, bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)



Uma mulher de 31 anos, identificada como Raiane Henrique de Moura, morreu após ser baleada durante um bloco de carnaval na madrugada desta sexta-feira (13), no Alto do Pascoal, bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife.

De acordo com as primeiras informações, a vítima participava da festa carnavalesca quando foi atingida por um disparo de arma de fogo efetuado a curta distância. O tiro atingiu a região das costas e perfurou o pulmão.

Ela chegou a ser socorrida para a Policlínica Campina do Barreto, no Recife, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.

Segundo a Polícia, a vítima possuía passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias e identificar a autoria do crime.